Würzburg zerlegt Fürth 5:1 - Nischalke mit Dreierpack

Der Mann des Spiels: Jermain Nischalke traf dreifach beim 5:1-Erfolg in Fürth – Foto: Sportfoto Zink/ Melanie Zink

Die Würzburger Kickers knüpfen an ihrer herausragenden Form der letzten Spiele an und haben das Aufstiegsrennen noch nicht abgeschrieben. Auswärts bei den Kleeblättern aus Fürth gab es für die Truppe um Trainer Michael Schiele einen 5:1-Erfolg. Zum Mann der Stunde avancierte Jermain Nischalke, der mit seinen drei Treffern heute den entscheidenden Unterschied machte.

Den ersten Torabschluss der Partie konnten die Fürther nach nur drei gespielten Minuten verbuchen. Marlon Fries scheiterte jedoch aus kurzer Distanz an Kickers-Schlussmann Johann Hipper. Die weitere Anfangsphase der Partie gestaltete sich jedoch recht unspektakulär. Beide Mannschaften hielten die Kugel in der sicheren Zone und keiner wagte einen ernsthaften Vorstoß ins gegnerische Drittel. Nach einem Foulspiel im Fürther-Strafraum an Dion Berisha sorgte Jermain Nischalke per verwandeltem Foulelfmeter für die 1:0-Führung der Kickers nach 21. Spielminuten. Die Kleeblätter reagierten unbegeistert vom Gegentreffer schnell und kamen nur wenige Minuten später durch Philipp Hack zum Ausgleich (27.). Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte kam die Fürther-Offensive langsam besser in Schwung und sammelte die ein-oder andere gute Möglichkeit vor dem gegnerischen Tor. Daniel Adlung zwang den starken Gästetorhüter der Würzburger kurz vor der Halbzeit noch zu einer Top-Parade, ehe wieder Jermain Nischalke einen Fehler in der Kleeblatt-Defensive eiskalt zur erneuten Führung für die Kickers bestrafte. Mit einem 2:1-Vorsprung ging es somit in die Pause. Kurz nach dem Wiederanpfiff sorgte Jermain Nischalke mit seinem dritten Treffer des Nachmittags für die Vorentscheidung und die 3:1-Führung der Gäste. Mit Chancen auf beiden Seiten und mehr Spielanteilen für die Kickers zog sich die Partie bis in die Schlussphase. Dion Berisha konnte in der 78. Spielminute noch auf 4:1 erhöhen, während der eingewechselte Cherif Cisse mit der letzten Aktion des Spiels sogar noch den fünften Treffer für die Kickers erzielte (93.).

Sebastian Neumann, Sportdirektor Würzburger Kickers: „Wir können sehr zufrieden mit dem heutigen Sieg sein. Unser Matchplan ging auf und die Mannschaft hat genau das umgesetzt was wir wollten. Wir sind sehr glücklich mit dem Sieg, der am Ende auch in der Höhe so verdient ist.“