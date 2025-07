„Würde sie gerne im Profifußball sehen“: Türkgücü-Talente wechseln zu Bundesliga-Reserve

München – „Halit Yilmaz, Professional Football Player“. Die Instagram-Bio von Halit Yilmaz lässt keine Zweifel an den Ambitionen des jungen Mittelfeldspielers aufkommen. Im Profifußball hat er allerdings noch nicht gespielt. Bei Greuther Fürth II in der Regionalliga Bayern nimmt der Ex-Türkgücü-Kicker jetzt einen neuen Anlauf in Richtung Profiligen.

„Ich bin so überzeugt von Halit“, schwärmt Türkgücüs Sportvorstand Serdar Yilmaz im Gespräch mit Fußball Vorort/FuPa Oberbayern. Yilmaz – Halit Yilmaz, nicht zu verwechseln mit Türkgücü-Sportvorstand Serdar Yilmaz– sorgte bereits als Teenager für Furore in der Regionalliga Bayern. In der Saison 22/23, damals noch im Trikot vom FC Pipinsried, schoss der Offensivmann elf Tore in einer Spielzeit und wechselte im Folgejahr zu Türkgücü. „Bei ihm steht in den Sternen, wann er es in den Profibereich schafft“, sagt Yilmaz.

Für seinen Traum Profifußball verließ Yilmaz die Münchner bereits nach einem halben Jahr wieder und schloss sich Partnerverein Genclerbirligi in der zweiten türkischen Liga an. Nach einer Saison mit nur 90 Minuten Einsatzzeit ist der 21-Jährige jetzt wieder zurück in Deutschland. Mit Fürths Zweitvertretung will er um die Spitzenplätze der Regionalliga kämpfen. „Ein bisschen München spielt künftig in Fürth“, sagt Yilmaz und meint damit neben Yilmaz noch einen weiteren Schützling.