WSV: Vertragsauflösungen, Zauberfußball und das Erfolgserlebnis Der Wuppertaler SV kämpft weiter gegen den Abstieg. Am Samstag geht es gegen die Sportfreunde Lotte. von Jörn Koldehoff · Heute, 22:30 Uhr · 0 Leser

Beim Wuppertaler SV geht es um das Überleben in der Regionalliga. – Foto: Marco Bader

Im achtletzten Spiel der Saison trifft der Regionalligist Wuppertaler SV am Samstag um 14 Uhr im Stadion am Zoo auf die Sportfreunde Lotte. Trainer Mike Wunderlich fordert unmissverständlich einen Sieg. „Wir werden die positiven Dinge mitnehmen“, blickt der 39-Jährige auf das Nachholspiel beim SV Rödinghausen (0:0) zurück. „Wir haben die Null gehalten und gegen den Ball ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Die Mannschaft hat gefightet bis zur letzten Sekunde.“ Dies sei auch in Siegen (0:2) so gewesen. Insgesamt nehme er Verbesserungen wahr. Auch beim „Teamspirit – die Jungs sind noch enger zusammengerückt“.

Morgen, 14:00 Uhr Wuppertaler SV Wuppertaler SV Sportfreunde Lotte SF Lotte 14:00 PUSH

Inwieweit dazu beigetragen hat, dass, nachdem die Verträge von Ronay Arabaci und Chesron Oostwoud nach Rundschau-Informationen bereits im Februar aufgelöst wurden, derzeit auch Amin Bouzraa und Aldin Dervisevic für drei Spiele intern suspendiert sind, ist offen. Mit den beiden Letztgenannten, die zuletzt gegen Paderborn II (1:3) im Kader standen, gebe eine offene Kommunikation, sagt Wunderlich. Man werde nach dem Lotte-Spiel die Lage wieder bewerten.