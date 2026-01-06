WSV-Trainer Wunderlich: „Von Spiel zu Spiel gesteigert“

Am Freitag wurde Mike Wunderlich als neuer Trainer des Regionalligisten Wuppertaler SV offiziell vorgestellt, einen Tag später trat er mit dem Team bei der Stadtmeisterschaft in der Uni-Halle an. Die Stimmen nach dem WSV-Sieg.

Mike Wunderlich (Trainer des Wuppertaler SV): „Wir haben den Jungs gesagt, man kann ein Turnier so oder so spielen. Wir wollten hier hinfahren und es annehmen, auch wenn es ,nur‘ ein Hallenturnier ist. Wir wollten geschlossen auftreten und uns ein Erfolgserlebnis holen. Es war unser Ziel, hier zu gewinnen, und das haben wir auch gemacht.

Wir haben etwas gebraucht, um reinzukommen. Das fand ich aber normal. Wir haben uns dann von Spiel zu Spiel gesteigert und wurden immer sicherer. Im Halbfinale und vor allem im Finale haben wir sehr, sehr gut gespielt und dann am Ende auch verdient gewonnen. Vohwinkel hat ein Top-Turnier gespielt, aber wir haben dem Finale unseren Stempel aufgedrückt. Wir waren die bessere und reifere Mannschaft.

Es ist unser zweiter gemeinsamer Tag. Es geht neben der Intensität darum, sich Selbstvertrauen zu holen. Die Jungs, die heute nicht im Einsatz waren, haben vor dem Turnier Vollgas gegeben. Am Sonntag werden wir nur einen Lauf machen und kümmern uns gleichzeitig um Trainingsplätze in der Umgebung, damit wir ab Montag auf den Platz kommen.