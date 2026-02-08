WSV-Trainer Wunderlich: „Hätte Jungs den Sieg gewünscht“

Mike Wunderlich hätte seinen Spielern den Sieg gegönnt. – Foto: Jochen Classen

Mit einem Sieg gegen die Dortmunder Reserve wollte der Regionalligist Wuppertaler SV die Abstiegsplätze verlassen. Das gelang nicht, dennoch waren die Protagonisten nicht unzufrieden. Die Stimmen aus dem Stadion am Zoo.

Daniel Rios (Trainer Borussia Dortmund U23): „Zur ersten Halbzeit: Wir waren die ganze erste Hälfte nicht im Spiel, nicht wach. Wir hatten es angesprochen, dass wir ins Gegenpressing gehen müssen. Wir waren aber zu behäbig und haben glücklich geführt. Wir kommen auch nach der Pause nicht gut raus, dann wurde es wild. Wir hatten keine Kontrolle und waren heute nicht gut.“

Mike Wunderlich (Trainer Wuppertaler SV): „Wir sind sehr gut reingekommen, wir wussten um die Qualität des Gegners. Wir hatten Umschaltmomente, gehen verdient in Führung und lassen Eberwein dann billig den Ausgleich machen. Das 1:2 war nicht unhaltbar. Nach der Pause war es gut, der Glaube war da, es zu drehen. Perfekter kannst du nicht aus der Pause kommen. Dann waren wir am Drücker, treffen den Pfosten.

Es geht nur mit harter Arbeit und Mentalität. Wir haben sehr stabil gestanden, nehmen den Punkt mit, obwohl ich den Jungs den Sieg gewünscht hätte. Wir können mit dieser Leistung jeder Mannschaft wehtun. Josue Santo hat ein sehr ordentliches Spiel gemacht, war am Ende stehend k.o. Für Cenk Durgun gibt es ganz großes Lob. Er hatte in der Oberliga lange nicht gespielt. Er bringt Mentalität mit, ist ein Krieger, macht Wege nach auch nach vorne. Er hat ein extrem gutes Spiel gemacht.“