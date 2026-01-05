Mike Wunderlich zeigt jetzt beim Wuppertaler SV die Richtung an. – Foto: Jochen Classen

WSV-Trainer Wunderlich: „Extrem fokussiert arbeiten" Der Regionalligist Wuppertaler SV hat am Freitagnachmittag erwartungsgemäß Mike Wunderlich als neuen Trainer vorgestellt. Er löst den freigestellten Sebastian Tyrala ab.

Mike Wunderlich sagte bei seiner Vorstellung als neuer Cheftrainer des Wuppertaler SV, es sei „extrem glücklich und stolz, das Vertrauen in einer solchen Situation bekommen zu haben. Das weiß ich zu schätzen.“ Ziel müsse es sein, „extrem fokussiert“ zu arbeiten. Wichtig sei eine „gute Vorbereitung“, er wolle „schnell die Jungs kennenlernen“ und den „Plan, wie wir Fußballspielen wollen, „schnell einimpfen“. Er habe zwar „1.000 Ideen“ im Kopf, aber momentan gehe es darum, „einfach zu sein“. Man werde „hart arbeiten“ und wolle schon am Samstag in der Uni-Halle eine Siegermentalität zeigen.

Wunderlich („Ich freue mich extrem auf die Aufgabe in diesem Traditionsverein“) wies auch noch auf einen weiteren Fakt hin: „Für mich als Spieler war es immer unangenehm, in Wuppertal zu spielen.“ In der Hinrunde habe die Mannschaft im Stadion am Zoo nur fünf Punkte geholt, das müsse sich ändern: „Es darf keinen Spaß machen gegen Wuppertal. Wir müssen wieder die Emotionen reinkriegen und an der absoluten Siegermentalität arbeiten.“ Dazu sei auch das Trainingslager sehr wichtig. Man habe „eine große Aufgabe vor uns und ich werde alles dafür tun, um den Verein in der Liga zu halten“. Wie bereits bekannt, wird Kevin Rodrigues Pires weiterer Assistent neben Adli Lachheb und Kai Henkel.