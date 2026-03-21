WSV-Trainer Wunderlich: „Das ist unfassbar“

Mächtig unter Druck stand der Wuppertaler SV im Heimspiel gegen die Sportfreunde Lotte. Ein Sieg musste her, um im Abstiegskampf der Regionalliga West durchatmen zu können. Es wurde ein kurioses Unentschieden. Die Stimmen aus dem Stadion am Zoo.
Fabian Lübbers (Trainer der Sportfreunde Lotte): „Es war ein emotionales Spiel, bei zwei Platzverweisen ist das normal. Dann dauert es zehn Minuten, bis der Spieler die rote Karte bekommt. Uns wurde der Vorteil genommen, daher hatte ich mich aufgeregt. Beim Abseitstor muss der Schütze den Ball ins Tor laufen lassen. Dann schlafen wir vor der Pause bei der Schaub-Chance.
Gegen zehn und später neun Mann wurde es schwer, gegen eine tief verteidigende Mannschaft Chancen zu kreieren. Dann der Pfostentreffer von Krasniqi. Dann die zweite rote Karte, wo er unseren Spieler schlagen will. Es wurde trotzdem nicht einfacher für uns. Wir müssen mit dem Punkt leben. Alles Gute, Mike, für Euch. Gebt Gas, dass ihr in der Liga bleibt.“
Mike Wunderlich (Trainer des Wuppertaler SV): „Ja, das war ein wirklich emotionales Spiel. Ich muss meiner Mannschaft ein Kompliment machen. Wenn der Spieler gefoult wird und er verletzt wird, dann muss er Rot bekommen.
Wenn ich aber sehe, was dann zehn Minuten auch für Äußerungen in unsere Richtung kommen, wir sollen entscheiden, welcher Spieler vom Platz gestellt wird ... Wenn wir dies nicht tun, wird er das ganze Spiel gegen uns pfeifen. Unser Doc spricht den Schiri an, warum er ihm Rot gibt, heißt es, dass er dann mit dem WSV absteigt. Das ist unfassbar.
Dann müssen wir 85 Minuten mit zehn Mann spielen. Außer dem Abseitstor haben wir alles wegverteidigt. Dann die Chancen von Schaub und Santo, wo wir das Tor machen müssen. Danach hatten wir viel Glück, auch mit Rot gegen Aydogan, da sind wir eher selber schuld. Aber am Ende haben wir das zweite Mal zu Null gespielt.
Euch alles Gute im Saisonverlauf. Kadi hat was Muskuläres, wohl ein Faserriss. Bei Levin ist es wohl nach einem Foul eine Bändergeschichte. Wir haben zum Glück zwei Wochen Pause, die müssen wir zur Regeneration nutzen.“
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