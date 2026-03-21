WSV-Trainer Wunderlich: „Das ist unfassbar“

Wenn ich aber sehe, was dann zehn Minuten auch für Äußerungen in unsere Richtung kommen, wir sollen entscheiden, welcher Spieler vom Platz gestellt wird ... Wenn wir dies nicht tun, wird er das ganze Spiel gegen uns pfeifen. Unser Doc spricht den Schiri an, warum er ihm Rot gibt, heißt es, dass er dann mit dem WSV absteigt. Das ist unfassbar.

Dann müssen wir 85 Minuten mit zehn Mann spielen. Außer dem Abseitstor haben wir alles wegverteidigt. Dann die Chancen von Schaub und Santo, wo wir das Tor machen müssen. Danach hatten wir viel Glück, auch mit Rot gegen Aydogan, da sind wir eher selber schuld. Aber am Ende haben wir das zweite Mal zu Null gespielt.

Euch alles Gute im Saisonverlauf. Kadi hat was Muskuläres, wohl ein Faserriss. Bei Levin ist es wohl nach einem Foul eine Bändergeschichte. Wir haben zum Glück zwei Wochen Pause, die müssen wir zur Regeneration nutzen.“

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