Woudstra träumt vom Profi-Fußball – jetzt bremst ihn ein Kreuzbandriss

Jordi Woudstra vom SV Heimstetten trifft in der Bayernliga wie am Fließband. Mit seinen Toren hat er das Interesse höherklassiger Vereine geweckt. Doch jetzt wird er monatelang verletzt fehlen.

Heimstetten – Wenn Jordi Woudstra vor dem gegnerischen Tor steht, dann hört er meistens auf seine Intuition. „Es läuft von ganz allein“, sagt er. „Ich denke nicht groß nach.“ Mit seiner Leichtigkeit hat es der 23-Jährige in dieser Saison weit gebracht. Der Stürmer vom SV Heimstetten steht an der Spitze der Torjägerliste in der Bayernliga Süd. 22 Treffer stehen bereits auf seinem Konto. Doch jetzt bremst ihn eine schwere Verletzung aus. Beim Heimspiel am vergangenen Freitag gegen den TSV Grünwald hat sich der Youngster einen Kreuzbandriss zugezogen. Er wurde bereits operiert und wird monatelang fehlen.

Dabei lief es für den Torjäger bis dahin extrem gut. Heimstetten ist für den 23-Jährigen in diesem Jahr eine Wohlfühloase geworden. „Ich habe hier ein paar gute Freunde gefunden“, sagt er. Die unglücklichen Stationen in Österreich beim SK Bischofshofen und in der Regionalliga Nord bei Phönix Lübeck hat er hinter sich gelassen. Jetzt freut sich Woudstra über viel Spielpraxis in der Bayernliga. Er ist überzeugt: „Daher kommt das Selbstvertrauen.“