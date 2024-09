Hoch das Bein: Worms‘ Mert Özkaya (rotes Trikot) im Zweikampf mit Kevin Engelmann, Links: Donovan Makoma. Foto: Dirigo/pakalski-press

Wormatia verspielt 2:0-Führung Lange Zeit souveräne Wormser spielen Unentschieden gegen Karbach +++ Gäste-Doppelschlag schockt Wormaten Verlinkte Inhalte Oberliga Rhein-Pf-Saa Worma. Worms FC Karbach

Worms. Das Oberliga-Spiel plätscherte so vor sich hin. Die Wormatia verwaltete ihre 2:0-Führung und hielt die Gäste-Akteure des FC Blau-Weiß Karbach in der zweiten Halbzeit von ihrer Gefahrenzone fern. Doch weil VfR-Offensivspieler Mert Özkaya zweimal im Eins-gegen-Eins an Karbach-Keeper Jonas Bast nicht vorbeikam (61. und 67.) und die endgültige Entscheidung leichtfertig verpasste, kam es, wie es im Fußball nunmal so oft kommt. Ein Tor aus dem Nichts, eine plötzlich verunsicherte Heimelf, ein weiteres Tor der zuvor abgemeldeten Mannschaft und am Ende Frust bei den Hausherren. Über das 2:2 (2:0)-Unentschieden konnte sich im Wormatia-Lager niemand freuen.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. „Einfach, viel zu einfach” habe man die zwei Gegentore kassiert, ärgerte sich Wormatias Interimschefcoach Benny Früh unmittelbar nach dem Abpfiff. „Das ist jetzt das sechste Spiel in dem es zu einfach ist, gegen uns zu treffen. Dass Karbach hier noch zwei Tore schießt, darf nicht passieren.” Mit Dreier-, Vierer- oder Fünferkette, so der Coach, habe das überhaupt nichts zu tun. Dafür sind die Fakten offensichtlich: Sechs Saisonspiele, elf Gegentore. Keine Partie zu null. Die Defensive der Wormatia wirkt in den ersten Saisonwochen weder stabil noch konstant. Auch die Tatsache, dass die Wormser die gegnerischen Standards dieses Mal souverän verteidigten, konnte Früh an diesem hochsommerlichen Nachmittag nicht besänftigen. „Wir müssen viel zu viel Aufwand betreiben, um eigene Tore zu schießen, wenn wir in der Summe immer diese individuellen Fehler machen.”

Sa., 07.09.2024, 14:00 Uhr VfR Wormatia Worms Worma. Worms FC Karbach FC Karbach 2 2 Abpfiff Vor dem 1:2 spazierte Karbach-Spieler Jan Mahrla in die Wormatia-Hälfte und traf per Distanzschuss unbedrängt in die kurze Ecke. VfR-Schlussmann Luca Pedretti wirkte überrascht, seine Vorderleute so, als ob sie ihrem Gegenspieler diesen Abschluss nicht zutrauten und ihn deswegen gar nicht erst richtig attackierten (71.). Wenige Minuten später spielte der eingewechselte Berkan Küpelikilinc im Aufbauspiel einen Fehlpass ins Zentrum, fehlte anschließend prompt auf seiner rechten Seite, Pedretti zögerte beim Herauskommen, Blau-Weiß-Stürmer Max Wilschrey jubelte (75.). Es waren die zwei ersten nennenswerten Abschlüsse der Gäste in Durchgang zwei, die ihnen aber reichten, um die zuvor dominante Wormatia aus dem Tritt zu bringen. Benny Früh sagt: „Wenn sie uns her gespielt hätten, wären zwei Gegentore okay gewesen, weil Karbach eine gute Offensive hat. Aber so ist das Ergebnis viel zu wenig für unser Spiel und dass es so ausgeht, ist zu 99 Prozent unsere eigene Schuld.”