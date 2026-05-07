"Wollen von Spiel zu Spiel den Druck auf Bergisch irgendwie aufbauen" Zweitplatzierter Siegburger SV zu Gast beim 1. FC Düren von Niklas Lohrer · Heute, 17:39 Uhr · 0 Leser

Im Hinspiel bejubelte Düren den Ausgleich zum 1:1 in der 95. Minute – Foto: Lucy Neuber

Am 26. Spieltag der Mittelrheinliga gastiert der Siegburger SV 04 beim 1. FC Düren. Während die Gastgeber den Klassenerhalt bereits frühzeitig gesichert haben, kämpft Siegburg weiterhin um den Aufstieg in die Regionalliga.

Düren mit starker Formkurve Der 1. FC Düren präsentiert sich zum Saisonendspurt in guter Verfassung. Nach dem souveränen 5:2 gegen Porz und dem deutlichen 4:0-Erfolg in Weiden reist Siegburg zu einer Mannschaft, die aktuell mit viel Selbstvertrauen auftritt. Trainer Luca Lausberg, der den Verein zum Saisonende verlassen wird, möchte sich dabei keineswegs mit einem ruhigen Ausklang zufriedengeben: „Die Stimmung ist sehr ausgelassen und positiv, aber auch mit dem nötigen Fokus und der nötigen Spannung für das nächste Spiel.“

Besonders reizvoll sei die Ausgangslage gegen einen Aufstiegskandidaten:

„Wir freuen uns, gegen Siegburg nochmal ein Spiel bestreiten zu dürfen, bei dem wir im Fokus stehen, weil es für Siegburg noch um richtig viel geht.“ „Siegburg soll sich das hart erarbeiten“ Düren sieht sich keineswegs chancenlos. Bereits gegen Tabellenführer SV Bergisch Gladbach 09 zeigte die Mannschaft vor wenigen Wochen eine starke Leistung. „Wir haben gezeigt, dass wir in der Lage sind, einem solchen Gegner Paroli bieten zu können“, betont Lausberg. Die Zielsetzung ist klar: „Siegburg darf und soll sich das bei uns schon hart erarbeiten.“