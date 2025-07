„Wollen uns so teuer wie möglich verkaufen“ – Geiselbullach vor Spiel des Jahres gegen Kult-Verein

Einpeitschen fürs Pokalduell: Im Zugspitzfinale gegen den TSV Otterfing hat das bei den Bullachern schon hervorragend funktioniert. Doch jetzt kommt ein Regionalligist. – Foto: Christian Scholle

Zuletzt musste Geiselbullach im Sparkassencup gegen Landesligist Oberweikertshofen ran. Im Totopokal ist der Gegner jetzt noch eine Nummer größer.

Geiselbullach – Noch nie zuvor in der Geschichte des TSV Geiselbullach hat ein so hochrangiger Verein seine sportliche Visitenkarte im Stadion an der Schulstraße abgegeben. Am Sonntag, 15 Uhr, gastiert der Regionalligist TSV Buchbach zum Erstrundenduell im bayerischen Totopokal in Bullach. Selten war die Favoritenrolle so klar verteilt. Geiselbullach ist krasser Außenseiter

„Ich könnte jetzt einige Floskeln bringen“, meinte Spielertrainer Stefan Held schmunzelnd. Und umschrieb die Gedanken an das vorläufige Spiel des Jahres wie folgt: „Da müsste schon ganz, ganz viel zusammenkommen, damit wir erfolgreich vom Platz gehen. Wir wollen uns so teuer wie möglich verkaufen. Die Null soll so lange wie möglich stehen.“ Klang dann doch irgendwie nach den üblichen Sätzen, wenn David auf Goliath trifft. Oberste Prämisse ist eine stabile Defensive, sagte Held. „Wir wollen aber schon auch unsere Nadelstiche setzen.“ Der TSV Buchbach ist ein Traditionsverein im Amateurfußball. Die Rot-Weißen sind seit 2012 fester Bestandteil der Regionalliga Bayern und wurden im vergangenen Jahr immerhin Vizemeister hinter dem 1. FC Schweinfurt 05. Buchbachs Coach Aleksandro Petrovic wurde zum „Trainer des Jahres“ in der Regionalliga gekürt. Held war schon öfters als Zuschauer in der schmucken 2500 Zuschauer fassenden Spielstätte im Landkreis Mühldorf am Inn. „Sie machen aus ihren Möglichkeiten das Beste.“