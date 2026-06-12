»Wollen uns nicht verschlechtern«: Passau startet mit breiter Brust Unter einem komplett neuem Trainerteam beginnt für den Landesligisten eine neue Zeitrechnung von Thomas Seidl · Heute, 15:30 Uhr · 0 Leser

Die Jungs des 1. FC Passau haben sich mittlerweile in der Landesliga Mitte bestens etabliert – Foto: Robert Geisler

Im Spielerkader hat sich beim 1. FC Passau wenig getan, auf der Kommandobrücke hingegen schon. Nach dem Abschied von Erfolgstrainer Krisztian Beregszaszi und seinen beiden Co-Spielertrainern Philipp Knochner und Walter Kirschner hat nun Ex-Profi Patrick Choroba das Sagen. Unterstützt wird der von der SpVgg Hankofen-Hailing gekommene Defensiv-Allrounder vom früheren Junioren-Bundesligaspieler Johannes Stingl und dem langzeitverletzten Kapitän Maximilian Moser. Am heutigen Freitag beginnt für das Team um Mittelstürmer Noah Aklassou die Vorbereitung auf die Spielzeit 2026/2027, für die sich die Kicker von der Danziger Straße einiges vorgenommen haben.

"Ein paar Spieler sind noch im Urlaub, aber wir können mit 22 Mann loslegen", berichtet Passaus Sportlicher Leiter Christian Wolf, der mit der Kaderzusammenstellung grundsätzlich zufrieden ist: "Unseren Kern haben wir zusammengehalten und die Truppe punktuell verstärken können. In der Offensive sind wir etwas dünn besetzt und würden in diesem Mannschaftsteil gerne noch etwas machen. Aktuell haben wir diesbezüglich aber nichts in der Pipeline, werden den Markt aber beobachten. Wenn sich in den kommenden Wochen noch etwas Sinnvolles ergeben sollte, werden wir uns damit befassen. Zudem beginnt bald auch wieder das nächste Studien-Semester und da hatten wir in den letzten Jahren schon ein paar Mal richtig Glück. Spieler wie Burgmeier, Bruckmeier, Andert und Löblein haben wir allesamt auf diesem Weg bekommen."















Ob die beiden Coaches Choroba und Stingl bei den Spielen regelmäßig gemeinsam auf dem Platz stehen werden, wird sich situativ entscheiden. "Das werden die Trainer selbst ausmachen. Grundsätzlich möchte Patrick seinen Fokus schon auf seine Kernaufgabe richten und nicht jedes Mal von Anfang an spielen. Das wird aber sicherlich auch immer ein großes Stück weit von der aktuellen Personalsituation abhängig sein. Sollten sowohl Patrick als auch Jo spielen, haben wir mit Maxi einen kompetenten Mann an der Linie", berichtet Wolf, der sich durchaus ambitioniert zeigt: "Wir sind in der vergangenen Runde Sechster geworden und wollen uns nicht verschlechtern. Die Liga wird aber ausgeglichener. Ich rechne damit, dass es keine Übermannschaft - die Landshut über weite Strecken der Vorsaison war - geben wird. Viele Teams werden auf einem ähnlichen Level unterwegs sein und die allesamt ordentlich bis gut einzuschätzenden Aufsteiger werden das Gesamtniveau anheben."











Die Testspiel-Übersicht des 1. FC Passau

20. Juni, SpVgg Plattling (A)

23. Juni, TSV Buchbach (A)

26. Juni, TSV Klingenbrunn (A)

27. Juni, TSV Kastl (H)

4. Juli, U19 SpVgg Unterhaching (H)

10. Juli, SB Chiemgau Traunstein (H)







