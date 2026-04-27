Passau: Choroba und Stingl übernehmen zur neuen Saison

Von links nach rechts: FCP-Sportvorstand Stefan Kurz, Johannes Stingl, Patrick Choroba, Sportlicher Leiter Christian Wolf – Foto: Verein

Beim 1. FC Passau gibt es einen überraschenden Wechsel auf der Kommandobrücke: Krisztian Beregszazi verlängert sein Engagement an der Danziger Straße nicht. Nachfolger wird Ex-Profi Patrick Choroba , der derzeit noch als spielender Co-Trainer in Diensten des akut abstiegsbedrohten Regionalligisten SpVgg Hankofen-Hailing steht. Als Co-Spielertrainer konnte der Traditionsverein Johannes Stingl verpflichten, der vom FC Sturm Hauzenberg an die Danziger Straße wechselt. In der Saison 2024/2025 liefen Choroba und Stingl gemeinsam für den SV Schalding-Heining auf. Als spielende Assistenzcoaches fungieren aktuell noch Philipp Knochner und Walter Kirschner , deren Abschied intern allerdings bereits länger feststeht.

Mit Cheftrainer Krisztian Beregszazi war ursprünglich bereits eine weitere Zusammenarbeit für die kommende Spielzeit vereinbart. Aus schwerwiegenden persönlichen Gründen hat der in Österreich wohnhafte Fußball-Fachmann seine Zusage aber vor Kurzem zurückgezogen. Sportlich bedeutet das für den FC Passau einen großen Einschnitt, denn das aktuelle Trainerteam hat in den vergangenen Jahren maßgeblich zur positiven Entwicklung der Mannschaft beigetragen. Sportlicher Leiter Christian Wolf findet dafür klare Worte: "Wir waren mit allen drei Trainern sehr zufrieden und hätten die erfolgreiche Zusammenarbeit gerne fortgesetzt. Die Gründe sind aber absolut nachvollziehbar. Der Verein hat ihnen viel zu verdanken, denn die Art und Weise, wie erfolgreich wir aktuell spielen, ist auf die akribische und professionelle Arbeit des bisherigen Trainerteams zurückzuführen.“ Besonders hebt der Funktionär dabei Cheftrainer Beregszazi hervor: "Krisztian hat in den vergangenen eineinhalb Jahren eindrucksvoll bewiesen, welch herausragender Trainer er ist. Er hat unsere junge Mannschaft vor allem taktisch auf ein neues Niveau gehoben und entscheidend weiterentwickelt.“

Bei der Suche nach einer Nachfolgelösungl fiel die Entscheidung schnell auf Patrick Choroba und Johannes Stingl. Beide besitzen die Trainer B-Lizenz, bringen Profi-Erfahrung mit und kennen die Anforderungen im höherklassigen Fußball. "Patrick und Johannes haben im Fußball schon viel gesehen, sprechen mit ihren 29 Jahren aber gleichzeitig die Sprache unserer jungen Mannschaft. Genau diese Mischung ist für uns sehr wichtig“, erklärt der sportliche Leiter. Der in Bad Griesbach lebende Choroba hat unter anderem 34 Drittliga-Spiele in seiner Vita stehen. Stingl, der einen Teil seiner Jugendzeit beim TSV 1860 München verbrachte, stand in der Saison 2016/2017 im Zweitliga-Kader des SSV Jahn Regensburg, blieb aber seinerzeit ohne Einsatz.

"Ich bin sehr glücklich darüber, dass die Gespräche mit dem FC Passau so positiv verlaufen sind und ich nun meinen nächsten Schritt als Trainer gehen kann. In dieser Saison habe ich meine ersten Erfahrungen als Co-Trainer gesammelt und bin sehr dankbar, dass ich dabei so viel von Tobias Beck bei der Spielvereinigung Hankofen lernen durfte. Ich habe bereits viele Spiele des 1. FC Passau gesehen und freue mich sehr darauf, gemeinsam mit der Mannschaft eine erfolgreiche Zeit zu erleben. Ich bin außerdem sehr froh, mit meinem Co-Trainer jemanden an meiner Seite zu haben, der die gleiche Spielphilosophie vertritt und ähnlich denkt wie ich. Der enge und vertrauensvolle Austausch zwischen uns ist dabei besonders wertvoll. Da es meine erste Station als Cheftrainer ist, werde ich alles daransetzen, sowohl persönlich als auch gemeinsam mit der Mannschaft das Bestmögliche herauszuholen", lässt Patrick Choroba verlauten.





