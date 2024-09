"Wollen unangenehmer Gegner sein"

Für die B-Junioren des 1. FC Saarbrücken geht es nach den ersten Punktgewinnen in der NLZ-Nachwuchsliga am Sonntag in der Vorrunden-Gruppe A mit dem nächsten Heimspiel weiter. Die B-Junioren des SC Freiburg sind dann um 14.30 Uhr zu Gast im FC-Sportfeld (Camphauser Str.). Die Breisgauer, für ihre gute Nachwuchsschule bekannt, liegen derzeit drei Plätze hinter dem FCS-Team auf dem siebten und damit vorletzten Platz, haben aber nur einen Punkt weniger als das FCS-Team, das zuletzt beim SV Sandhausen mit dem torlosen Remis einen Punkt holte. Mit einem weiteren Erfolg könnte das FCS-Team sogar am drei Punkte besseren Tabellendritten SVW Mannheim , der bereits am Samstag den VfB Stuttgart empfängt, vorbeiziehen. "Wir haben jetzt ja mehrmals gezeigt, dass wir in der Liga mithalten können, auch wen das anfangs anders aussah. Wir haben uns schnell angepasst, das war auch nötig. jetzt haben wir das Selbstvertrauen und auch den Willen, das am Sonntag umzusetzen, auch wenn wir da wieder auf ein stärker eingeschätztes Team treffen. Wir können früh treffen, aber wenn das nicht gleich gelingt, wollen wir gegen ein technisch besseres Team eklig und unangenehm sein. Es soll für keinen eine Freude sein, hier zu spielen, die Gegner sollen wissen, dass sie hier nichts geschenkt bekommen", hofft Trainer Joscha Klauck auf einen weiteren Dreier für sein Team. Das wäre dann auch die richtige Einstimmung für das Saar-Derby bei der SV Elversberg am kommenden Wochenende.