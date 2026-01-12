Steht nach langer Leidenszeit aller Voraussicht nach dem FC Augsburg II wieder zur Verfügung: Lukas Aigner (in grün). – Foto: Buchholz

»Wollen die Geschichte umschreiben« - Augsburg II hofft auf Rückkehrer Die Profireserve des FCA geht nach einer bislang durchwachsenen Saison mit Optimismus in die Vorbereitung Regionalliga Bayern FC Augsburg II Markus Feulner

Der FC Augsburg II hinkt bislang in der Regionalliga Bayern den Ansprüchen hinterher. In 17 Partien konnte die Bundesliga-Reserve erst 15 Zähler einspielen - das reicht nur für einen Abstiegs-Relegationsplatz zur Winterpause. Den wollen die Fuggerstädter im Frühjahr freilich so schnell wie möglich verlassen und in der Tabelle nach oben klettern. Seit der vergangenen Woche befindet sich der FCA in der schweißtreibenden Vorbereitung.

"Wir wollen die Geschichte umschreiben", lautet das Credo von Cheftrainer Markus Feulner für die restliche Saison. Denn: Auch wenn sicher nicht alles schlecht war, die bisherige Punkteausbeute lässt zu wünschen übrig: "Wir waren mit unserer jungen Mannschaft immer wieder dran, Spiele zu gewinnen, konnten sie aber letztlich zu selten auf unsere Seite ziehen. Dafür waren unsere Leistungen zu fehlerhaft und über die gesamten 90 Minuten nicht konstant genug." Eben das soll sich nun 2026 ändern, die U23 will mehr Spiele auf ihre Seite ziehen.







Vor allem ein Manko will Feulner in der Vorbereitung beheben: Die Kaltschnäuzigkeit vorm gegnerischen Tor! 21 erzielet Treffer bislang sind wahrlich kein Ruhmesblatt. Was dem Chefcoach Hoffnung macht: Die angespannte Personalsituation hat sich deutlich entspannt. In der Vorbereitung steht nun Feulner fast der komplette Kader zur Verfügung. Auch die erfahrenen Moritz Kaube und Lukas Aigner, die im vergangenen Kalenderjahr kein Spiel absolvieren konnten, sollten wieder zur Verfügung stehen. Der gebürtige Oberbayer Aigner stand im abschließenden Spiel vor der Winterpause gegen Eichstätt (1:3) immerhin erstmals wieder im Kader.



Was Übungsleiter Feulner zudem optimistisch stimmt: "Trotz der Ergebnisse hat man eine stetige Entwicklung erkennen können, das sieht man in der Dominanz und daran, dass sich die Jungs nie hängen gelassen haben. Leider ist es uns nur nicht oft genug gelungen, daraus vielversprechende Torchancen und Tore zu kreieren."