»Wollen die Geschichte umschreiben« - Augsburg II hofft auf Rückkehrer

Der FC Augsburg II hinkt bislang in der Regionalliga Bayern den Ansprüchen hinterher. In 17 Partien konnte die Bundesliga-Reserve erst 15 Zähler einspielen - das reicht nur für einen Abstiegs-Relegationsplatz zur Winterpause. Den wollen die Fuggerstädter im Frühjahr freilich so schnell wie möglich verlassen und in der Tabelle nach oben klettern. Seit der vergangenen Woche befindet sich der FCA in der schweißtreibenden Vorbereitung.
"Wir wollen die Geschichte umschreiben", lautet das Credo von Cheftrainer Markus Feulner für die restliche Saison. Denn: Auch wenn sicher nicht alles schlecht war, die bisherige Punkteausbeute lässt zu wünschen übrig: "Wir waren mit unserer jungen Mannschaft immer wieder dran, Spiele zu gewinnen, konnten sie aber letztlich zu selten auf unsere Seite ziehen. Dafür waren unsere Leistungen zu fehlerhaft und über die gesamten 90 Minuten nicht konstant genug." Eben das soll sich nun 2026 ändern, die U23 will mehr Spiele auf ihre Seite ziehen.
Mi, 07.01. Trainingsstart
So, 18.01.
Testspiel FC Winterthur/CH - FC Augsburg II (in Bregenz)
Sa, 31.01.
Testspiel FC Augsburg II - TSV Schwaben Augsburg (14 Uhr)
Mi. 04.02.
Testspiel FC Augsburg II - SC Olching (19:30 Uhr)
Sa, 07.02.
Testspiel FC Augsburg II - TSV Landsberg (14:00 Uhr)
Sa, 21.02.
Start Frühjahrsrunde FC Augsburg II - SV Wacker Burghausen (14:00 Uhr)