Wohnster Fußballerinnen stecken nach 1:3-Niederlage unten fest

"Leider konnten wir nicht an unsere Leistung, die wir gegen Böhme gezeigt haben, anknüpfen", so das Fazit von Trainerin Britta Elmers nach der unglücklichen Niederlage in Stelle.

Dabei hätten die Gäste im Landkreis Harburg an diesem Mittwochabend durchaus punkten können. Schon in der torlosen ersten Halbzeit hatte der MTV einige gute Möglichkeiten, so scheiterte beispielsweise Lisa Meier mit einem Distanzschuss an TSV-Torfrau Sina Ehrhorn und Lara Rook verzog knapp.

Nach der Halzeitpause bauen die Gastgeberinnen enorm Druck auf

Im zweiten Abschnitt veränderte sich die Begegnung - zugunsten des Heimteams. "Stelle hat nun Druck gemacht. Wir haben dagegen zu viele Zweikämpfe verloren", so Elmers. Mit Folgen: Jana Dittmann brachte den TSV per Distanzschuss in Führung (60.).

Doch bereits drei Minuten später glich Louisa Schmidt - ebenfalls per Distanzschuss - aus (63.). Und auf einmal waren die Gäste wieder da: So hatte Lara Rook in der 70. Minute die Chance zum 2:1 für die Gäste, traf aber nur den Pfosten. Aber mitten in dieser Drangphase des MTV hinein war es Jennifer Matuszczak, die per Abstauber für Stelle treffen konnte (73.).

MTV trifft zweimal Aluminium und bekommen das dritte Gegentor

Die Gäste hatten weiterhin Pech. Nach dem Pfostenschuss von Rook traf Lisa Meier wenig später das Torgebälk (76.). "Irgendwie wollte der Ball nicht ins Tor", so Elmers.

Auf der Gegenseite dagegen schon: Nur zwei Minuten nach Meiers Lattenschuss trafen die Gastgeberinnen erneut ins Wohnster Tor. Diesmal war es aber nicht die gute Jennifer Matuszczak, sondern Alina Nimmerjahn, die das entscheidende 3:1 für das Heimteam erzielen konnte (78.).

Für Britta Elmers spiegelt Ergebnis nicht den Spielverlauf wieder

Und während Stelle nach dem Schlusspfiff den zweiten Saisonsieg feierte und nun punktgleich mit Wohnste (beide 7 Punkte) ist, zog MTV-Trainerin Britta Elmers folgendes Fazit: "Das Ergebnis spiegelt nicht ganz den Spielverlauf wider."

Schon am Samstag geht es für Wohnste in der Liga weiter: Der MTV gastiert beim Tabellenachten Hedendorf-Neukloster, der zuletzt eine deutliche 1:5-Niederlage gegen Oste/Oldendorf hinnehmen musste. Die Begegnung im Nachbarkreis beginnt um 18.30 Uhr. Für die Elmers-Elf folgen danach noch Begegnungen gegen den TuS Fleestedt und Oste/Oldendorf.