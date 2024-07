Wo der Fuchs tanzt, der Bär steppt und der Ball rollt 400 Nachwuchskicker beim 5. KNAX- & S-Club / EM Starfield24 Fußballturnier.

Insgesamt sind 400 Nachwuchskicker von 3 bis 18 Jahren am 30. Juni am Start. Buntes Treiben herrscht bereits morgens um neun auf und neben den fünf Kleinspielfeldern, wo sich die Kicker ab 3 bis 13 Jahren mit dem Ball tummeln. Der Auftakt mit einer musikalischen Aufwärmgymnastik Einlage mit Sonia Maria Goncalves-Hutter vom Gym24 sorgt bereits für gute Laune. Die Fußballspiele begeistern. Vom Spielfeldrand feuern Eltern und Geschwister die Kinder an.

Neben der unbändigen Spielfreude beweisen die Nachwuchskicker auch Teamgeist und Fairness. Das Abklatschen bei Mit- und Gegenspielern gehören da dazu und auch die Anfeuerung für das eigene Team und für andere Spieler. Insgesamt ist die Resonanz bei diesem Turnier grandios. Die bunt gemischten Teams und Kicker kommen aus der VfL Fußballschule Fair Play, dem ganzen Kreis Böblingen und manche auch aus Stuttgart. Ob Freizeitkicker oder Vereinsspieler, ob Eltern oder Geschwister - alle beherzigen den Aufruf der Fairness und freuen sich über Fußball pur. Durchschnaufen ist nicht! Auch neben den Spielfeldern warten Herausforderungen. Spieler und Fans testen ihre Fußballkünste beim Fair Play Fußball Abzeichen. Die Stationen: Dribbelparcours, AOK Hammerschuss, Human Soccer Spiel, Elfmeter Duell, KSK Hüpfburg und -Glückrad sowie Torwandschießen. Drei Treffer reichen an der Torwand am Ende zum Gewinn eines original EM-Fußballs.

Im kleinsten Spielfeld treten die 3- und 4jährigen Nachwuchskicker aus dem Hause Fair Play mit voller Hingabe an. Ohne taktisches Geplänkel gehen die Kindergarten Kicker Alexander, Ben, Darian und Cinar auf den Ball los und schießen Traumtore. Alessio Iannone ist im kompletten Dress der italienischen Nationalmannschaft dabei und hat gleich vier Edelfans mit Mama, Papa, Oma und Opa am Start. Der Dreijährige erzielt mit gekonnter Schusstechnik ein Tor nach dem anderen. „Mit der Leidenschaft unseres Sohnes wäre Italien Europameister“, sagen die Eltern. Recht haben sie. Zumindest muss sich die Squadra Azzurra keine Nachwuchssorgen machen.

Hochstimmung herrscht nochmals bei der Siegerehrung in den vier Altersklassen beim Vormittagsturnier der 3- bis 13-Jährigen. Der Fair Play Fuchs klatscht mit jedem Spieler anerkennend ab. Die Tränen der Enttäuschung nach den Niederlagen sind da längst getrocknet und jedes Kind bekommt seinen Applaus und darf sich mit der Medaille um den Hals als Gewinner fühlen.

Ab 13.30 Uhr ist die Fußball Bühne frei zum Finale des „Starfield24“ EM Turniers. Zur Begrüßung stellen sich die 200 Spielerinnen und Spieler im Alter von 14-18 Jahren eingeteilt in 24 Nationalteams im Begrüßungsfeld auf und es werden die Nationalhymnen der 24 Länder gespielt. Die Teams halten dabei ihre Landesflagge in die Höhe und tragen mit Stolz das gesponserte original Nationaltrikot. Das Team Türkei singt voller Inbrunst mit. Das Turnier - ein sportlicher Dreikampf aus Fußball, Tischfußball und eSports - wurde vom Präventionsbeauftragten des Landkreises Böblingen Jörg Litzenburger ins Leben gerufen und gemeinsam mit Fair Play Chef Andy Russky organisiert. Nach drei Vorrunden Spieltagen in Ehningen, Rutesheim und Böblingen und den Finalturnieren an der Konsole und am Tischkicker im Jugendhaus Casa Nostra in Böblingen fällt an diesem Nachmittag die Entscheidung auf dem Kleinspielfeld im Fünf gegen Fünf.

Der Finaltag beginnt gleich mit den Achtelfinales mit packenden, dramatischen und am Ende hochklassigen Spielen. „Gratulation an alle Teams. Die Spieler haben uns auch am Finaltag bei „Fritz-Walter-Wettter" begeistert“, sagt Andy Russky nach dem Turnier. „Einfach fantastisch, wie die Mannschaften selbst bei Regen ein tolles Spiel nach dem anderen abliefern“, lobte der Europabeauftragte des Landkreises Böblingen und Mitorganisator Matthias Reithinger die Spieler.

Das Motto „Wir am Ball mit Fairness, Respekt & Miteinander in einem starken Europa“ wird von den Teams in allen Wettbewerben gelebt. Als Vorbereitung auf das Event gab es Workshops für die Schiedsrichter mit Ioannis Argiriadis von der Schiedsrichter Gruppe Böblingen sowie Trainingsturniere mir der VfL Tischkicker Abteilung um Thomas Hettich und Hakan Yurttas. „Der Teamgeist aller Beteiligten, Spieler, Helfer und Organisatoren ist unglaublich. Die Mannschaften sind sichtlich zusammen gewachsen und der Starfield Spirit von Akzeptanz und Fairplay ging bei vielen in Freundschaft über. Ein großer, gemeinsamer Erfolg“, sagt Jörg Litzenburger. „Ein geiles Event. Superschön, wie die Spieler zusammengewachsen sind und sich untereinander verstanden haben. Auch Konfliktsituationen haben wir gemeinsam gelöst“, sagt Alexander Russky, der als Pädagoge und DFB-A-Lizenz Trainer im sportlichen Leitungsteam des Turniers fungierte.