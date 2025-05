„Wird immer schwerer, die Klasse zu halten“: ATSV verliert nach strittigem Elfmeterpfiff

Früh drohte sich der Tabellenstand der beiden Kontrahenten (13. gegen 1.) zu manifestieren. Felix Hoppe fand die Lücke in der ATSV-Abwehr, und Lusilawo Kisungu verwertete den Steckpass zum 0:1 (8.). Mehr ließ Kirchseeon in der ersten Halbzeit aber nicht zu. „Obwohl wir deutlich mehr Spielanteile hatten“, sagte Ebersbergs Coach Michael Hieber. Was sich nach der Pause ändern sollte.

Das eine war dann aber einen Tick zu viel. Als Kisungu in den Strafraum stürmte, wurde er von einer Grätsche von Tim Petershagen gestoppt. Der Kirchseeoner sagte später, er habe zuerst den Ball getroffen. Was ATSV-Trainer Lehner ebenso sah. Hieber tat sich mit einer Einschätzung schwer. „Kann man geben, muss man bestimmt nicht unbedingt. Aber er hat ihn am Fuß getroffen. In der Bundesliga wäre wohl kein Einspruch aus dem Kölner Keller gekommen.“ Schiedsrichter Jonathan Schwartz (FC Bayern) zeigte auf den Elfmeterpunkt. Was Lehner mit zu seiner Einschätzung veranlasste: „Er hat sehr unglücklich agiert, wenig souverän.“ Felix Hoppe war’s egal, er verwandelte den Strafstoß zum für Ebersberg siegbringenden 2:1 (67.).

„Ebersberg war spielerisch besser“: Tabellenführer hat das Quäntchen Glück mehr

Gegen Ende der Partie stand der Referee erneut im Fokus. Nach einem Zweikampf samt Rangelei am Boden zückte der Unparteiische Rot für den Kirchseeoner Simon Basmann, der sich lautstark und in unfeiner Weise über seinen Kontrahenten beschwert hatte (90.). „Ebersberg war spielerisch besser“, gab der ATSV-Trainer zu, sah sein Team aber auf Augenhöhe. „Mit dem Unterschied, dass du als Tabellenführer das Quäntchen mehr Glück hast.“

Was sein Kollege Michael Hieber nicht in Abrede stellen wollte: „Wir sind nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Aber egal. Ob schön oder nicht schön, spielt keine Rolle. Es gibt nur drei Punkte für den Sieg.“ Coach Hiebers Rechnung: „Jetzt brauchen wir noch sieben Punkte für den Titel.“