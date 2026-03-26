Wird es wieder zweistellig? Das bringt der Kreisliga-A-Spieltag

Kreisliga A Moers: Zwar treffen der SSV Lüttingen und FC Neukirchen-Vluyn II aufeinander, auf den anderen Plätzen gibt es aber auch das ein oder andere unausgeglichene Duell. Ob am 25. Spieltag auch wieder viele Tore fallen, erfahrt ihr hier.
26. Spieltag
Mi., 01.04.26 20:00 Uhr SV Schwafheim - SV Menzelen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SV Schwafheim II - SV Sonsbeck II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Rumelner TV - GSV Moers II
Do., 02.04.26 19:30 Uhr Concordia Rheinberg - Büdericher SV
Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Millingen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.
Do., 02.04.26 19:30 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SSV Lüttingen
Do., 02.04.26 19:30 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Budberg II
Do., 02.04.26 20:00 Uhr TV Asberg - VfL Rheinhausen
27. Spieltag
So., 12.04.26 13:00 Uhr SV Budberg II - Rumelner TV
So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen
So., 12.04.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II
So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Schwafheim
So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Millingen - SV Schwafheim II
So., 12.04.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - ESV Hohenbudberg
So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Menzelen - TV Asberg
So., 12.04.26 15:30 Uhr Büdericher SV - FC Moers-Meerfeld
So., 12.04.26 15:30 Uhr GSV Moers II - Concordia Rheinberg
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