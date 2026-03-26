Wird es wieder zweistellig? Das bringt der Kreisliga-A-Spieltag

Spieltag in Moers. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Kreisliga A Moers: Zwar treffen der SSV Lüttingen und FC Neukirchen-Vluyn II aufeinander, auf den anderen Plätzen gibt es aber auch das ein oder andere unausgeglichene Duell. Ob am 25. Spieltag auch wieder viele Tore fallen, erfahrt ihr hier.

Spieltext FC Alpen - TV Asberg

Spieltext VfL R´hausen - Schwafheim

So., 29.03.2026, 13:00 Uhr SV Sonsbeck SV Sonsbeck II SV Menzelen SV Menzelen 13:00 PUSH

Spieltext SV Sonsbeck II - SV Menzelen

Spieltext Schwafheim II - FC Meerfeld

Spieltext SV Millingen - C. Rheinberg

So., 29.03.2026, 15:30 Uhr Büdericher SV BüdericherSV Rumelner TV Rumelner TV 15:30 live PUSH

Spieltext BüdericherSV - Rumelner TV

Spieltext GSV Moers II - Hohenbudb.

Das sind die nächsten Spieltage

26. Spieltag

Mi., 01.04.26 20:00 Uhr SV Schwafheim - SV Menzelen

Do., 02.04.26 19:30 Uhr SV Schwafheim II - SV Sonsbeck II

Do., 02.04.26 19:30 Uhr Rumelner TV - GSV Moers II

Do., 02.04.26 19:30 Uhr Concordia Rheinberg - Büdericher SV

Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC Moers-Meerfeld - SV Millingen

Do., 02.04.26 19:30 Uhr FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II - FC Viktoria Alpen 1911 e.V.

Do., 02.04.26 19:30 Uhr SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - SSV Lüttingen

Do., 02.04.26 19:30 Uhr ESV Hohenbudberg - SV Budberg II

Do., 02.04.26 20:00 Uhr TV Asberg - VfL Rheinhausen



27. Spieltag

So., 12.04.26 13:00 Uhr SV Budberg II - Rumelner TV

So., 12.04.26 15:00 Uhr FC Viktoria Alpen 1911 e.V. - SpVgg Rheurdt-Schaephuysen

So., 12.04.26 15:00 Uhr VfL Rheinhausen - FC Neukirchen-Vluyn 09/21 II

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Sonsbeck II - SV Schwafheim

So., 12.04.26 15:00 Uhr SV Millingen - SV Schwafheim II

So., 12.04.26 15:00 Uhr SSV Lüttingen - ESV Hohenbudberg

So., 12.04.26 15:30 Uhr SV Menzelen - TV Asberg

So., 12.04.26 15:30 Uhr Büdericher SV - FC Moers-Meerfeld

So., 12.04.26 15:30 Uhr GSV Moers II - Concordia Rheinberg

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