"Wir wollen dem Fußball im Burgenlandkreis eine Bühne geben"

Wie es zu diesem gekommen ist? "So etwas wie den Doppelpass bekommst du doch auch hin - mit Fokus auf den regionalen Fußball im Burgenland", dachte sich Benndorf. Bis zu 50 Personen können am Freitagabend (Beginn: 18 Uhr) in den Räumlichkeiten des VfB Scharnhorst Großgörschen dabei sein, wenn sich in der Runde aus geladenen Gästen über die aktuellen Geschehnisse der Region unterhalten wird. Über Instagram und Youtube wird der Stammtisch - wenn man so will der "Doppelpass des Burgenlandkreises" - live gestreamt.

Unterschiedliche Formate mit sehr positiver Resonanz