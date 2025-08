"Wir wollen aufsteigen"

Hakan Atik gibt erfrischend ehrlich das Saisonziel aus. "Wir wollen hoch und somit aufsteigen", sagt der Sportliche Leiter des VfR Mannheim vor dem Start in die Fußball-Oberliga-Saison mit dem Heimspiel am Samstag gegen die TSG Backnang.

Anpfiff ist um 18.30 Uhr im Rhein-Neckar-Stadion. Da der SV Waldhof Mannheim um 14 Uhr mit einem Heimspiel gegen den SC Verl in die 3. Liga startet, musste der VfR umplanen. "Wir hätten auch auf Sonntag oder Freitagabend gehen können, Backnang wollte aber am Samstag festhalten und so haben wir uns auf 18.30 Uhr geeinigt", sagt Atik, der große Vorfreude versprüht und schmunzelnd hinzufügt, "so ein Abendspiel zum Auftakt hat doch auch etwas."

Die Elf von Trainer Marcel Abele ist bereit, sie hat eine sehr ordentliche Vorbereitung absolviert und sich mit den Neuzugängen augenscheinlich qualitativ verstärkt. Im Rahmen jener Vorbereitung haben die Blau-Weiß-Roten dem SV Waldhof ein 2:2-Unentschieden abgetrotzt und auch gegen den niederländischen Zweitligisten FC Emmen ein beachtenswertes 1:1-Remis erreicht hat. In den ersten beiden Pokalrunden fegten die Rasenspieler über die beiden Mannheimer Kreisligisten SV Enosis Mannheim (11:0) und den VfL Neckarau (11:1) geradezu hinweg. Kommenden Mittwoch geht es in der dritten Pokalrunde zum Landesligisten FV Mosbach (Anpfiff, 18 Uhr).