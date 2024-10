"Wir sind reifer geworden"

Gelingt dem Team von Heino und Lothar van den Berg in diesem Jahr der Sprung in die Bezirksliga?

Mehrere Anläufe zum Sprung in die Bezirksliga scheiterten, zuletzt musste sich die Mannschaft von Heino und Lothar van den Berg in der letzten Spielzeit in der Relegation dem SC Melle U23 geschlagen geben, nachdem die Bramscher in der Kreisliga auf den letzten Metern der Saison von Eintracht Neuenkirchen abgefangen wurden und auf Platz zwei der Tabelle landeten.

Das Team hat sicherlich aus den Erfahrungen der letzten Jahre gelernt und liefert sich mit dem TV Bohmte derzeit ein Fernduell um Platz 1. Zuletzt gab es in Bohmte einen klaren 4:1 Sieg, in dieser Phase der Spielzeit ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz. Mit einem Spiel weniger als die Bohmter belegen die Bramscher mit 28 Punkten punktgleich mit Bohmte den zweiten Platz und ist als einziges Team der Liga ohne Niederlage. Die einzigen Punkte verloren die Bramsche beim 1:1 gegen Bad Essen.