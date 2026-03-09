„Wir sind ein Kandidat" – Unterhaching besiegt Angstgegner Illertissen Regionalliga Bayern von Robert M. Frank · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Gelungenes Heimspieldebüt: Torschütze Richard Meier (2.v.l.) nach dem 2:0 mit Tim Hannemann, Simon Skarlatidis und Mike Gevorgyan (v.l.). – Foto: brouczek

Die SpVgg Unterhaching gewinnt das erste Heimspiel 2025. Präsident Schwabl erklärt die Hintergründe zum Drittliga-Lizenzantrag des Vereins.

Im dritten Anlauf in diesem Jahr ist bei der SpVgg Unterhaching der Knoten geplatzt. Nach einer Niederlage beim FC Bayern II sowie einem Unentschieden in der Vorwoche in Aubstadt gewann die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Sven Bender das erste Heimspiel des Kalenderjahres. 2125 Zuschauer sahen im Unterhachinger Sportpark das 2:0 (1:0) gegen den FV Illertissen. Präsident Schwabl erklärt Beweggründe zur Abgabe des Lizenzantrags Vor allem eine gute Torausbeute gegen den einstigen Angstgegner aus dem Pokalfinale des Vorjahres sorgte in der Partie bei frühlingshaften Temperaturen für viel Hoffnung beim Zweiten der Regionalliga Bayern. Nach einer ersten Drangphase der Gäste in den Anfangsminuten wurden die Hachinger immer stärker. Moritz Müller scheiterte bei einem Kopfball (21.) und Simon Skarlatidis traf die Latte (23.). Nach dem 1:0 per verwandeltem Foulelfmeter von Skarlatidis (26.) wurde Haching zunehmend stärker. „Das Tor hat uns Erleichterung gegeben“, sagt Bender. In der Folge übernahm die SpVgg bis zur Pause die Initiative im Spiel und die Gäste wurden nur noch einmal über ihren Stürmer Yannick Glessing gefährlich (37.).