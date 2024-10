„Wir haben viele Spiele dank der guten Bank gewonnen“

René Grabe: Die Mannschaft war fast komplett neu zusammengestellt: Zehn Spieler sind aus der A-Jugend dazugekommen. Für viele von ihnen ist die Kreisliga neu, auch wenn sie in der vorigen Saison schon das eine oder andere Spiel mitgemacht haben. Drei oder vier Spieler kannte ich noch, mit denen ich selbst zusammengespielt hatte. Insgesamt bedeutete das einen Neuanfang. Aber jeder war von Anfang an dabei und hat mitgezogen, die Trainingsbeteiligung war sehr gut.

fupa: Es gab bisher nur eine leichte Delle, soweit das zu sehen ist; durch die Verlegung des Spiels gegen Höchenschwand-Häusern-St. Blasien schien Ihre Mannschaft kurz aus dem Rhythmus gekommen zu sein. War damit zu rechnen, dass Rheintal insgesamt so durchstartet?

Grabe: Damit gerechnet habe ich nicht, auch wenn man es sich irgendwo schon erhofft hat. Viele Spiele haben wir auch durch unsere gute Bank gewonnen, zum Beispiel am letzten Wochenende gegen Albbruck (3:1) oder auch gegen Bad Säckingen (3:1). Das machen die Jungs hervorragend. Dellen wie gegen Laufenburg (3:4), Tiengen (3:3) und Unteralpfen (0:1) wird es immer geben. Die Spieler sind alle jung und müssen daraus lernen und sich an den „Männerfußball“ gewöhnen.

fupa: In der Vorsaison ist es am Ende Platz fünf geworden. Gibt es in dieser Saison eine Vorgabe?

Grabe: Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich nichts vorgeben will. Wir denken von Spiel zu Spiel und werden am Ende sehen, was dabei herauskommt. Die Jungs haben auch nicht darauf gedrängt, ein Ziel auszugeben. Es geht uns eher darum, die junge Mannschaft an den „Männerfußball“, an die Härte in der Liga zu gewöhnen und dabei trotzdem an unserer Spielidee festzuhalten und sie umzusetzen.

fupa: Es ist sicher eine reizvolle Aufgabe, als Trainer die junge Mannschaft aufzubauen und zu entwickeln. Wo sehen Sie Baustellen oder Ihren größten Aufgabenbereich?

Grabe: Auch in der Kreisliga ist es nicht ganz einfach, 21 Spieler bei Laune zu halten. Meine Herausforderung ist, sicherzustellen, dass jeder seine Spielzeit bekommt. Noch haben wir keine großen Baustellen, aber sollte uns eine längere Durststrecke erfassen, wird es sicher schwierig sein, den jungen Spielern wieder den Glauben an sich zu verleihen. Momentan sehe ich meine Aufgabe vor allem daran, gegen die gestandenen Mannschaften, die im Schnitt deutlich älter und erfahrener sind, dagegenzuhalten.

fupa: Am Sonntag geht es gegen den FC Geißlingen, mit dem der eine oder andere Favorit seine Mühe hatte, etwa Erzingen oder Wutöschingen. Was für ein Spiel, was für einen Gegner erwarten Sie?

Grabe: Den ganzen Tag haben wir über den Rasenplatz gesprochen, über eine Spielverlegung oder darüber, das Heimrecht zu tauschen. Denn das Spiel unserer zweiten Mannschaft ist vor unserem angesetzt, und eigentlich gibt es unser Platz derzeit nicht her, dass auf ihm zwei Spiele direkt hintereinander ausgetragen werden. Daher werden wir auf einem tiefen Geläuf spielen, und da geht es rein um den Kampf, ganz egal ob Geißlingen, Erzingen oder Andelsbach antreten. Wir müssen den Kampf annehmen und gucken, was spielerisch möglich ist. Bei Geißlingen ist Pascal Bercher immer für ein Tor gut, und Fabio Merz hat bereits elf Tore erzielt. Geißlingen hat nicht umsonst einige Gegner geschlagen. Wir nehmen diese Mannschaft sehr ernst.

René Grabes Spieltag-Tipps:

FC 08 Bad Säckingen – FC Tiengen II

Samstag, 15 Uhr (Hochrhein-Stadion Bad Säckingen)

Bad Säckingen hat nach der hohen Niederlage (1:5 in Bergalingen) etwas gutzumachen. Tiengen II ist eine Wundertüte; man weiß nie, wer dabei ist und wie sie drauf sind. Ich tippe auf ein 3:0.

FC Erzingen – SV Albbruck

Samstag, 15 Uhr

Gegen Albbruck haben wir zuletzt selbst gespielt: Die können als Gegner recht eklig sein und spielen recht körperbetont. Aber Erzingen spielt zu Hause und ist auf dem großen Kunstrasen der absolute Favorit. 4:1.

SV Eggingen – SG Weilheim-Gurtweil

Samstag, 16 Uhr

Eggingen hat noch nicht viele Spiele absolviert und ist gar nicht im Rhythmus. Zuletzt haben sie in Laufenburg eine regelrechte Klatsche (1:6) bekommen. Weilheim-Gurtweil ist hingegen recht gut unterwegs, daher tippe ich auf ein 1:3.

SV Unteralpfen – SG Stühlingen/Weizen

Samstag, 17 Uhr

In Unteralpfen ist es nicht so einfach zu spielen, wie wir selbst schon festgestellt haben. Stühlingen/Weizen hat in der letzten Woche die erste Niederlage hinnehmen müssen. Trotzdem tippe ich auf ein knappes 1:2.

SV Rheintal – FC Geißlingen

Sonntag, 15 Uhr (Sportplatz Küssaberg-Rheinheim)

Die eigenen Spiele tippe ich nie.

SG Höchenschwand-Häusern-St. Blasien – SV 08 Laufenburg

Sonntag, 15 Uhr (Sportplatz Höchenschwand)

Das ist schwierig zu tippen. Höchenschwand ist eigentlich eine recht gute Mannschaft. Laufenburg will vieles spielerisch lösen, und man weiß nicht, wer von der ersten Mannschaft runterkommt. Ich tippe mal auf ein 2:2.

SpVgg. Wutöschingen – FC Bergalingen

Sonntag, 15 Uhr

Das absolute Topspiel des Spieltags! Wutöschingen hat zuletzt in Stühlingen gewonnen, Bergalingen ist eine sehr gute Mannschaft. Wutöschingen spielt zu Hause, aber es wird eine knappe Partie. Ich sage: 1:1.

VfR Horheim-Schwerzen – SpVgg. Andelsbach

Sonntag, 15 Uhr (Sportplatz Horheim)

Eigentlich müsste Horheim-Schwerzen mal wieder gewinnen, aber die SpVgg. Andelsbach ist nicht so schlecht, wie sie dasteht, ist eine kämpferisch starke Mannschaft und wird die Partie gewinnen. 1:3.