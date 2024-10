„Wir geben uns nicht auf“ – Aich kämpft in schier aussichtsloser Lage um den ersten Sieg

Das Warten auf die ersten drei Punkte in der Bezirksliga hält beim FC Aich noch immer an. Mit Raisting wartet jetzt auch noch ein Top-Gegner.

Aich – Der Trainerwechsel beim FC Aich hat bislang noch nicht die gewünschte Wirkung gebracht. Der Aufsteiger konnte in dem wichtigen Sechs-Punkte-Spiel beim FC Neuhadern nicht den erhofften ersten Dreier einfahren. „Wir machen dennoch weiter und geben uns nicht auf“, sagt Neu-Trainer Johannes Schwarz.

Zum Hinrundenende empfängt der Dorfverein am Samstagnachmittag (Anstoß 15 Uhr) mit dem Tabellendritten SV Raisting allerdings einen Gegner, der den Anschluss an das Führungsduo aus Aubing und Planegg unter keinen Umständen verlieren möchte. Das sieglose Schlusslicht aus Aich darf sich daher auf einen weiteren hochmotivierten Gegner im heimischen Sportpark einstellen.

Bis auf die beiden Langzeitverletzten, Torhüter Max Milde und Feldspieler Karl Sdzuy, hofft Schwarz auf einen komplett einsatzfähigen Kader – auch wenn hinter den Einsätzen einiger Spieler noch Fragezeichen stehen. „Unser Abwehrchef Max Zimmermann und Stürmer Marc Egenhofer konnten aufgrund einer Erkältung die Woche über nicht am Training teilnehmen“, berichtet Schwarz. Ich gehe aber davon aus, dass sowohl Marc als auch Max bis zum Samstag wieder fit sind und auflaufen können.“ Die Moral in der Mannschaft sei trotz der scheinbar aussichtslosen Lage gut, berichtete der Interimstrainer. Er fordert aber auch: „Die Jungs müssen den Abstiegskampf, mit allem, was dazu gehört, jetzt aber auch annehmen.“ (Dieter Metzler)