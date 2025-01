Winterzugang mit Zweitligaerfahrung: MSV Duisburg legt personell nach

Der prominenteste Name unter den neuen Gesichtern ist zweifellos Dittgen. Neben 97 Auftritten in der zweithöchsten Spielklasse, kommt der Mittelfeldmann auch auf 115 Partien in der 3. Liga, darunter elf Spiele in der laufenden Saison für den FC Ingolstadt.

Nachdem der variable Mittelfeldspieler in seinen vorherigen Stationen – unter anderem für den den FC St. Pauli und den 1. FC Nürnberg – viele Ecken Deutschlands bereisen durfte, geht es mit dem Wechsel zum MSV wieder in die Nähe der Heimat: "Wir als Familie können es kaum erwarten, hier in Duisburg gemeinsam Wurzeln zu schlagen", sagte der dreifache Vater in einer Pressemitteilung des MSV. Natürlich liegt der wesentliche Augenmerk trotzdem auf der sportlichen Zukunft in Duisburg. "In meiner Fußballzeit gab’s immer wieder Berührungspunkte mit dem MSV. Als die Gespräche jetzt ernster und heißer wurden, war ich sofort angezündet. Ich kenne die Situation des Vereins und will alles, was ich habe, reinwerfen, um die Mannschaft beim Erreichen des Ziels zu unterstützen.“

Duisburger Vergangenheit

Ebenso zufrieden zeigte sich Trainer Dietmar Hirsch über die Verpflichtung seines neuen Schützlings, verweist dabei auch die Vergangenheit Dittgens in der Jugendabteilung der Duisburger: "Die Situation ist besonders: Nachdem Max als Jugendlicher für den MSV gespielt hat, hat er als Profi Top-Leistungen gebracht. In den Gesprächen hat Max sofort gezeigt, wie sehr er für diese Aufgabe beim MSV brennt. Ein absoluter Qualitäts- und Mentalitätsspieler, der uns sofort helfen wird!"

Dittgen wird schon am morgigen Freitag (24. Januar) ins Mannschaftraining der Zebras einsteigen und das Trikot mit der Rückennummer 31 tragen. Womöglich kommt der neue Mann sogar schon am kommenden Sonntag (26. Januar) zu seinen ersten Einsatzminuten für den MSV. Es geht gegen Tabellenschlusslicht Türkspor Dortmund.