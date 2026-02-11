Winterzugänge bei zwei Kreisligisten aus der Region

– Foto: Mark Bachofer

Der SV Hellas Bietigheim präsentiert mit Janni Theodoridis seinen zweiten Winterneuzugang. Der 31-Jährige wechselt vom Bezirksligisten TASV Hessigheim nach Ellental und bringt reichlich Erfahrung mit. Mit Hessigheim feierte er unter anderem den Aufstieg in die Bezirksliga sowie den Gewinn des Bezirkspokals in der vergangenen Saison. Bei Hellas soll Theodoridis sowohl in der Defensive als auch im Mittelfeld für zusätzliche Qualität sorgen. Intern wird seine Verpflichtung als wichtige Verstärkung gewertet. Verein und Mannschaft freuen sich über den Zuwachs und wünschen dem Neuzugang eine erfolgreiche Zeit im Hellas-Trikot.

Der TV89 Zuffenhausen verstärkt seine Offensive mit Winterneuzugang Anwar Moutot. Der 19-Jährige ist flexibel einsetzbar als Stürmer, Zehner oder Flügelspieler und soll mit Tempo, Dribblingstärke und Abschlussqualität für neue Durchschlagskraft sorgen. Moutot trägt die Rückennummer 91 und ist Rechtsfuß. Seine größten Stärken sieht er im Eins-gegen-eins und im Torabschluss. Als Vorbild nennt er Zinedine Zidane, vor Spielen gehört ein Gebet zu seinem festen Ritual. Sein Ziel ist klar: mit dem Team in die Top 5, wenn möglich sogar in die Top 3. Zuvor spielte er für Großaspach, Fellbach und Böblingen. Der Verein freut sich auf seine Impulse in der Rückrunde.

