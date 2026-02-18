Wintertransfers Kreisliga A2 Duisburg - die Zugänge & Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga A Duisburg-Dinslaken-Mülheim, Gruppe 2 - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
1. FC Hagenshof
Trainer: Carsten Kemnitz
Zugänge: Patrick Kemnitz (Blau-Weiß Oberhausen-Lirich)
Abgänge: Esam Mustafa (SV Genc Osman Duisburg II)
DJK Vierlinden
Trainer: Daniel Pilch
Zugänge: Sascha Schuldt (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Sebastian Plückelmann (Post SV Siegfried Hamborn), Jan Czarnetzki (VfL Grafenwald), Jan Hendrik Preuten (SV Genc Osman Duisburg), Ezechiel Nkumu (Sportfreunde Hamborn 07 III), Berkan Güntuncer (1. FC Dersimspor), Deniz Beran Güntuncer (1. FC Dersimspor)
Abgänge: Hamza Nemer (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Nico Bäsner (DJK Lösort Meiderich), Marvin Rösch (SuS 21 Oberhausen), Hilmi Kücüker (SuS Viktoria Wehofen)
Eintracht Walsum
Trainer: Silvio Innocenti
Zugänge: Kai Bauer (DJK Vierlinden), Henry Emanuel Schulze (FC Taxi Duisburg), Florian Gaal (SuS 09 Dinslaken), Tugay Yilmaz (TV Voerde), Sahin Tagay (TV Voerde), Prince Bolou (TV Voerde), Kevin Bolou (TV Voerde), Justin Oktay Franz (TV Voerde), Fynn Lakovic (Eigene Jugend), Liam Benning (Eigene Jugend), Nils Markefka (Eigene Jugend), Jean Müller (Eigene Jugend), Kerim Can Cetin (Sportfreunde 06 Sterkrade III), Maik Wroblewski (Eintracht Walsum II), Belmin Hadzibajramovic (TV Voerde), Karlen Nikoyan (GSG Duisburg), Soufian Benchaou (Fatihspor Mülheim)
Abgänge: Lukas Botor (SV 08/29 Friedrichsfeld), Marcel Piro (), Mahziyar Dehgani (), Abdoulaye Camara (SuS Viktoria Wehofen), Kai Bauer (SuS Viktoria Wehofen), Marvin Telke (Sportfreunde Hamborn 07 II)
FC Albania Duisburg
Trainer: Fidan Vojvoda
Zugänge: Amarildo Sharka (VfB Lohberg), Fawaz Shaib Mirza (VfvB Ruhrort-Laar), Hussein Alali (VfvB Ruhrort-Laar), Donald Islami (SuS Viktoria Wehofen), Sefa Sarica (TV Jahn Hiesfeld II), Melih Dede (SGP Oberlohberg), Batuhan Cevikol (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Berat Sejdijaj (FC Taxi Duisburg), Leart Jusufi (SV Hamborn 1890), Florian Gashi (VfB Homberg II), Arianit Ejupi (Cronenberger SC II), Besnik Misini (SV Rhenania Hamborn)
Abgänge: Valon Basholli (FC Albania Duisburg II), Ermal Kadrija (FC Albania Duisburg II), Abedin Redzepi (FC Albania Duisburg II), Bajram Agushi (1. FC Dersimspor), Besir Muqa (GW Roland Meiderich II zg.), Besnik Muqa (GW Roland Meiderich II zg.), Christoph Schenk (DJK Lösort Meiderich), Florian Gashi (VfB Homberg II), Ekrem Kantaroglu (VfvB Ruhrort-Laar), Hakan Keser (VfvB Ruhrort-Laar), Fawaz Shaib Mirza (VfvB Ruhrort-Laar), Hussein Alali (VfvB Ruhrort-Laar)
FSV Duisburg
Trainer: Alperen Bozkurt Sipahi, Yusuf Altinisik
Zugänge: Deniz Steven Zarifoglu (SV Genc Osman Duisburg), Murat Özkul (SV Genc Osman Duisburg), Ahmet Can Temel (Rheinland Hamborn), Halil Bulut (TGD Essen-West), Emirhan Özer (DJK Vierlinden), Celil Kuzu (BV Osterfeld 1919), Haluk Türkeri (BV Osterfeld 1919), Halil-Ibrahim Cobanoglu (BV Osterfeld 1919), Alperen Bozkurt Sipahi (BV Osterfeld 1919), Savas Aksoy (BV Osterfeld 1919), Kerem Kadir Sengül (BV Osterfeld 1919), Abdül Samet Kilic (BV Osterfeld 1919), Mahmut Yahya Kalkan (SV Rhenania Hamborn), Ibrahim Kücükarslan (SV Genc Osman Duisburg), Berkan Kücükarslan (TSV Safakspor Oberhausen), Gökhan Kiltan (Sportfreunde Hamborn 07 II), Daniel Rudnizki (BV Osterfeld 1919), Alkan Özay (Sportfreunde Walsum 09), Berat Koc (Sportfreunde Walsum 09)
Abgänge: Ilyas Talha Demir (SV Scherpenberg), Torun Can Gül (Duisburger FV 08), Mohammed Ramadan (unbekannt), Nico Goronzy (SC Buschhausen 1912), Immanuel Kwarteng (SG Benrath-Hassels), Shalom Uyiosa Osarenren (DJK Gnadental), Dabo Mamadou (SV Uedesheim), Nabil Sahbi (TVD Velbert zg.), Ethem Özkilic (SV Genc Osman Duisburg II), Ahmet Can Temel (Rheinland Hamborn), Mamadou Kahly Barry (FC SF Delhoven), Mohammed Ramadan (FC Altenbochum), Celil Kuzu (Spvgg Sterkrade-Nord), Mahmut Yahya Kalkan (SV Rhenania Hamborn), Gökhan Kiltan (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Daniel Rudnizki (SC Hertha Hamborn)
MTV Union Hamborn
Trainer: Julian Schubert
Zugänge: Noel Gottschling (TV Voerde), Timo Kaspers (), Justin Leon Kaczmarek (DJK Lösort Meiderich), Noah Rusche (DJK Lösort Meiderich), Oliwier Maksymilian Lebowski (DJK Lösort Meiderich)
Abgänge: Emmanuel Nwabuego (SV Adler Osterfeld), Anthony Amadi (), Lorenzo Strazzeri (SuS Viktoria Wehofen), Anthony Amadi (SV Schwafheim), Kaser Mahmoud (Futsalicious Essen), Thorsten Effertz (SuS Viktoria Wehofen), Fatih Koc (SC Wacker Dinslaken), Ralf Gemmer (SV Schwafheim), Dennis Tannemann (SC Hertha Hamborn), Peter Steinbach (SV Schwafheim), Justin Leon Kaczmarek (DJK Lösort Meiderich), Jonas Mende (SV Schwafheim), Nico Wittwer (SV 08/29 Friedrichsfeld), Oliwier Maksymilian Lebowski (SV Schwafheim), Justin Leon Kaczmarek (SV Schwafheim), Lars Gronemann (Duisburger FV 08)
RW Selimiyespor Lohberg
Trainer: Burak Aydin, Ugur-Deniz Aydin
Zugänge: Necati Güclü (PSV Wesel), Orkay Güclü (PSV Wesel), Kudret Ay (DJK Vierlinden), Arda Sevinc (SV 08/29 Friedrichsfeld), Burak Calik (SV 08/29 Friedrichsfeld), Alper-Tunga Karaoglu (SuS Viktoria Wehofen), Mertcan Kaya (SV Rhenania Hamborn), Emirhan Dickmann (SV Genc Osman Duisburg), Berkay Kürekci (Hamminkelner SV II)
Abgänge: Umut Can Yilmaz (unbekannt), Hikmet Barut (Karriereende wg. Verletzung), Enis Cabri (unbekannt), Onur Acabuga (paussiert), Mustafa Durmaz (pausiert), Rafet Yildirim (Pausiert), Tolga Usta (Pausiert)
SC Wacker Dinslaken
Trainer: Andre Feldkamp
Zugänge: Nicolas Krawczyk (STV Hünxe), Nevio Ley (SuS 09 Dinslaken), Fatih Koc (MTV Union Hamborn), Maneh Haji Khadida (Sportfreunde Walsum 09), Raphael Rosenthal (SuS 09 Dinslaken), Gabriel Kiselgof (SuS 09 Dinslaken)
Abgänge: Raphael Rosenthal (SuS 09 Dinslaken), Domenik Czerlitzka (TV Jahn Hiesfeld), Gabriel Kiselgof (SuS 09 Dinslaken)
Sportfreunde Walsum 09
Trainer: Ilyas Uysal
Zugänge: Justin Kreft (DJK Vierlinden), Marvin Alexi (Schwarz-Weiß Alstaden)
Abgänge: Yusuf Kayhan (Duisburger FV 08 II), Ahmet Semih Atalay (OSC Rheinhausen), Selam Belkacem (GW Roland Meiderich), Justin Bottländer (DJK Vierlinden), Abdullah Daghan (DJK Adler Oberhausen), Alkan Özay (FSV Duisburg), Maneh Haji Khadida (SC Wacker Dinslaken), Justin Kreft (1. FC Dersimspor), Enes Koca (Sportfreunde Hamborn 07 II), Erkut Ay (SV Genc Osman Duisburg II), Görkem Cosgun (SV Genc Osman Duisburg II), Berat Koc (FSV Duisburg)
SuS 09 Dinslaken II
Trainer: Markus Greulich
Zugänge: Yusuf Demir (DJK Vierlinden)
Abgänge: Jan Czarnetzki (VfL Grafenwald), Daniel Pilch (DJK Vierlinden), Stefan Zaksek (DJK Vierlinden), Martin Kroll (), Niclas Brosthaus (Karriereende), Matthias Vahnenbruck (Karriereende), Alber Popova (Karriereende), Sven Ebbe Süsselbeck (Sportfreunde Königshardt), Jonas Ter Laak (DJK Vierlinden), Dennis Grunz (DJK Vierlinden), Sönke Bureick (SuS 09 Dinslaken), Christoph Scholl (SFD Schwanheim II)
SV Gelb-Weiß Hamborn 1930
Trainer: Ugur Kaya
Zugänge: Fatih Cevikol (SV Genc Osman Duisburg), Yusuf Cemal Cicekdal (SV Genc Osman Duisburg), Fabian Brosowski (Post SV Siegfried Hamborn), Robin Schoch (DJK Vierlinden), Emre Genc (DJK Vierlinden), Musa Alikilic (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Ramazan Mutlu (SV Rhenania Hamborn), Emirkan Dikyol (SV Rhenania Hamborn), Batuhan Dikyol (SV Rhenania Hamborn), Furkan Aktas (DJK Lösort Meiderich), Göksen Cakir (1. FC Hagenshof), Muhammet Güven (Unbekannt), Murat Canim (SV Beeckerwerth), Hamza Nemer (DJK Vierlinden), Ayman Al Jaber (SV Hamborn 1890), Kristian Sljivic (SuS Viktoria Wehofen), Dlkash Khalid Koti (VfB Homberg), Christopher Jetten (VfB Speldorf II), Gökhan Kiltan (FSV Duisburg), Arda Keskin (GSG Duisburg)
Abgänge: Ozan Kaya (FC Taxi Duisburg), Musa Alikilic (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), José Dobiegala (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 III), Marc Kazubek (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 III), Maximilian Luth (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 III), Tobias Dietz (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 III), Elchin Suleymanzade (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 III), Ozan Kaya (Duisburger FV 08 II), Batuhan Cevikol (FC Albania Duisburg), Sascha Schuldt (DJK Vierlinden)
SV Hamborn 1890
Trainer: Ayhan Kirlangic
Zugänge: Maurice Seidelmann (Sportfreunde Hamborn 07 II)
Abgänge: Abdalla Alfassaa (SuS Viktoria Wehofen), Leart Jusufi (FC Albania Duisburg), Ayman Al Jaber (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930)
SV Heißen II
Trainer: Pascal Kucza
Zugänge: Sivan Darman (SV Heißen), Kevin Neuen (TuS Essen-West 81 II), Tim Nieß (SV Heißen)
Abgänge: Raphael Roth (Karriereende), Patrick Giolbaß (Karriereende), Armend Mekaj (Unbekannt)
TSV Bruckhausen
Trainer: Ömer Camuralioglu
Zugänge: Ramtin Nastaran Tehrani (SV Haesen-Hochheide), Meik Kuta (SV Haesen-Hochheide), Burak Derebasi (VfL Rheinhausen II), Ümüt-Kaan Kücük (Sportfreunde Hamborn 07), Melih Can Evcil (SV Rhenania Hamborn), Milan Bartels (TuSpo Saarn 1908), Murat Can Pirinccioglu (1. FC Lintfort), Enes Terzi (Anadolu Türkspor Krefeld), Emre Terzi (Anadolu Türkspor Krefeld), Mehmet Turhan (SV Duissern)
Abgänge: Josef Abi-Haidar (Rheinland Hamborn), Ugur Özmen (SV Genc Osman Duisburg), Laze Dimovski (SV Genc Osman Duisburg), Younes Fagrach (), Emre Yaman (FC Moers-Meerfeld), Emre Yildiz (Duisburger FV 08), Kaan Tekatli (Pausiert), Mehmet Turhan (SV Duissern), Abd-Elhadi Awn (FC Neukirchen-Vluyn 09/21), Tamgac Kece (FC Taxi Duisburg), Halis Yayla (SV Rhenania Hamborn), Joel Can Bolat (VfL Rheinhausen II), Oguz Yüksel (VfL Rheinhausen II)
TuS Mündelheim II
Trainer: Maurice Kleijn
Zugänge: keine
Abgänge: Benjamin Prinssen (Karriereende), Marek Fröhlich (TuS Mündelheim), Julian Spitzer (TuS Mündelheim), Tobias Grabert (TuS Mündelheim), Laurenz Alexander Deck (TuS Mündelheim), Pierre Hansmeier (Viktoria Buchholz II), Cris Sascha Hilberath (Viktoria Buchholz II), Sven Hollaender (MSV Duisburg II), Gerrit Wrobel (Viktoria Buchholz II), Fabian Rahmacher (Viktoria Buchholz II), Niklas Bohr (TV Kapellen)
TV Jahn Hiesfeld
Trainer: Silvano Bedrina
Zugänge: Joshua Dowedeit (VfB Homberg II), Domenik Czerlitzka (SC Wacker Dinslaken), Malvin Urbanczyk (RW Selimiyespor Lohberg IV), Leon Schulligen (DJK Lösort Meiderich), Marvin Rissel (Sportfreunde Königshardt), Marvin Cyrus (SV Zweckel)
Abgänge: keine
