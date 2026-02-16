Wintertransfers Kreisliga A Kempen-Krefeld - alle Zugänge und Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga A Kempen-Krefeld - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
Anadolu Türkspor Krefeld
Trainer: Ugur Karpuz
Zugänge: DHamario Eoghain Challanger (), Antonio De Luca (VfB Uerdingen), Fatih Mehmet Cinar (SSV Strümp), Hamza Incirci (SSV Strümp), Corey Washington (SSV Strümp), Samet Cebe (ESV Hohenbudberg), Samed Yesil (Türkgücü Ratingen), Mehmet Can Cetin (DJK VfL Willich)
Abgänge: Lucas Parvisi (SSV Strümp), Erdem Hakki Sari (SSV Strümp)
DJK VfL Willich
Trainer: Stefan Poetters
Zugänge: Jubran Nabizada (TuS St. Hubert zg.)
Abgänge: Mehmet Can Cetin (Anadolu Türkspor Krefeld)
FC Hellas Krefeld
Trainer: Karl-Heinz Himmelmann
Zugänge: Lucas do Bonfim (KTSV Preussen Krefeld), Bonko Smoljanovic (Sportfreunde Neuwerk), Lukas Alexander Vogel (Linner SV), Enrico Velija (Linner SV), Louka Bjalava (JSG FC Hellas / CSV Marathon / SuS Krefeld), Mustafa Kalincik (TSV Meerbusch II), Pascal Stronczek (FC Traar), Christos Rizos (SC Viktoria 07 Anrath), Mijo Jurkic (TSV Krefeld-Bockum), Damir Kajevic (Germania Geistenbeck), Efe Eyibak (VfB Uerdingen), Dimitrios Triantafyllidis (DJK VfL Willich), Yavuzhan Özün (CSV Marathon Krefeld), Noel Micėl Prison (BV Union Krefeld), Baran Simsek (SC Schiefbahn), David Toboko (SV Oppum), Musa Sidibeh (Seniorenerklärung), Ahmet Özün (Anadolu Türkspor Krefeld), Pascal Stey (), Karl-Heinz Himmelmann (), Aliu Sumaila (SuS Krefeld II), Karl-Heinz Himmelmann (), Kai Sirtl (), Leon Pietta (VfR Krefeld-Fischeln II), Isa Russell Mohammed (VfR Krefeld-Fischeln), Pascal Lucas (TuS Gellep), Domenic Lucas (TuS Gellep), Mohamed Amin El Kaddouri (SuS Krefeld)
Abgänge: Marlon Drevet-Pappas (SC Viktoria 09 Krefeld), Domenico Hildebrandt (SC Viktoria 09 Krefeld), Sebastian Koprek (SC Viktoria 09 Krefeld), Pascal Domenic Leenen (SC Viktoria 09 Krefeld), Vittorio Manzo (SC Viktoria 09 Krefeld), Lorenzo Pinto (SC Viktoria 09 Krefeld), Fábio Rodrigues Teixeira (SC Viktoria 09 Krefeld), Burak Yalcin (SC Viktoria 09 Krefeld), Giuseppe Calabro (SC Viktoria 09 Krefeld), Rene Binger (SV Oppum), Alexander Staindl (TSV Meerbusch III), Jonas Theisen (DJK VfL Willich), Mike Tofel (DJK VfL Willich), Erhan Mutlu (VfB Uerdingen), Noel Micėl Prison (BV Union Krefeld II), Axel Emmanuel Yohan Sombo (BV Union Krefeld II), Enrico Velija (Linner SV)
Hülser SV
Trainer: Marcel Fimmers, André Wienes
Zugänge: André Voigt (1. FC Lintfort III)
Abgänge: keine
SC Niederkrüchten
Trainer: Patrick Biercher
Zugänge: Philipp Optenplatz (Reaktiviert), Chanjuthan Kajanthiran (SC Niederkrüchten II), Kewel Yezion (DJK Fortuna Dilkrath II), Nils Ludwig (TuRa Brüggen II)
Abgänge: Jonas Klaps (TSF Bracht), Jason Caspers (TuRa Brüggen III), Kai Schmidt (DJK Fortuna Dilkrath), Kewel Yezion (DJK Fortuna Dilkrath II)
SC Rhenania Hinsbeck
Trainer: Sebastian Thissen, Marco Hammann
Zugänge: Marius Wenzel (TSV Kaldenkirchen), Melvin Risse (TSV Boisheim), Niklas Bongartz (TSV Boisheim), Marco Heryschek (TuS Hackenbroich), Sebastian Thissen (SC Rhenania Hinsbeck), Marco Hammann (SC Rhenania Hinsbeck II), Alexander Weise (SC Rhenania Hinsbeck), Jesper Gelsz (SC Rhenania Hinsbeck), Lukas Bohnen (SC Rhenania Hinsbeck), Vinzenz Hüpkes (SC Rhenania Hinsbeck), Jaywen Hörst (SC Rhenania Hinsbeck), Justus Ploenes (SC Rhenania Hinsbeck), Louis Bennett McMorrow (SC Rhenania Hinsbeck), Konrad Haehnel (SC Rhenania Hinsbeck), Konstantin Georgiadis (SC Rhenania Hinsbeck), Jonas Hermann (SC Rhenania Hinsbeck II), Max Zanders (SC Rhenania Hinsbeck II)
Abgänge: Melvin Risse (TSV Boisheim), Pavlo Cherniaev (SC Viersen-Rahser)
SC Schiefbahn
Trainer: Pascal Dierig
Zugänge: Lucas Püllen (), Fynn Thomassen (), Till Elias Nobes (SC Schiefbahn), Lucas Tanzhaus (DJK VfL Willich), Jeremy Roger Molina (DJK VfL Willich II), Brian Drubel (SV Oppum), Ersin Deniz (VfB Uerdingen), Christian Lehmann (SV Vorst), Jannik Stelzer (SC Schiefbahn), Kilian Russell (SC Düsseldorf-West), Dominik de Haan (SC Schiefbahn), Moritz Sauer (SC Viktoria 07 Anrath II), Frederik Heise (VfB Homberg), Tobias Gorgs (VfB Uerdingen)
Abgänge: Felix Griß (DJK VfL Willich), Mike Stasch (SC Viersen-Rahser), Mert Cemal Celik (TSV Krefeld-Bockum), Christian Cichon (SC Schiefbahn AH), Gian-Luca Partzsch (FT Dützen), Baran Simsek (FC Hellas Krefeld), Ramon Neves-Pena-Da-Silva (Ziel unbekannt)
SC Viktoria 07 Anrath
Trainer: Sven Schmitz, Daniel Steinmetz
Zugänge: Marvin Müller (SC Viktoria 07 Anrath II), Mark Dettmers (SC St. Tönis 1911/20 II)
Abgänge: Christian Wenzel (Karriereende)
SC Waldniel
Trainer: Klaus Ernst
Zugänge: Thimo Mergel (TSV Boisheim), Alexander Stricker (TSV Boisheim), Lars Bonsels (TSV Boisheim), Fabian Wick (TuRa Brüggen), Daniel Schmidt (TuRa Brüggen), Holger Hecken (TSV Boisheim), Lars Bergner (VSF Amern II zg.), Nikolaos Kosmeridis (SC Waldniel), Klaus Ernst (TSV Boisheim), Phillip Rolf Kurt Wiegner (DJK Oberkrüchten), Tom Heggemann (VSF Amern II zg.), Michel Ditges (SC Waldniel), Ilir Tahiri (DJK Oberkrüchten), Elias Thoenes (SC Waldniel), Clemens Joosten (SC Waldniel), Felix Bommes (SC Waldniel), Jonas Deske (SC Waldniel), Hiviman Mho Smo (SC Waldniel), Elias Thoenes (SC Waldniel), Finn Meys (SC Waldniel), Nico Kowalewicz (Inaktiv), Leon Jansen (VSF Amern II zg.), Christian Schnitzler (SC Waldniel II)
Abgänge: Elias Thoenes (SC Waldniel), Marvin Löw (TuRa Brüggen II), Fabian Lenz (SC Rheindahlen), Niklas Hanrath (SC Waldniel II), Timo Hützen (SC Waldniel II), Clemens Joosten (SC Waldniel II), Raúl Andres Lugo Rodríguez (SC Waldniel II), Luca Maaßen (SC Waldniel II), Nico Kowalewicz (SV Lürrip zg.)
SSV Strümp
Trainer: Mike Hein
Zugänge: Yassine Hammouchi (TSV Meerbusch II), Fatih Mehmet Cinar (TSV Meerbusch II), Zakaria Hachlouf (Aus eigener Jugend), Valentin Grieß (Aus eigener Jugend), Ben Köhler (Aus eigener Jugend), Corey Washington (TSV Meerbusch II), Furkan Arslan (Anadolu Türkspor Krefeld), Aboubacar Bountou Bangoura (VfB Uerdingen), Lucas Parvisi (Anadolu Türkspor Krefeld), Erdem Hakki Sari (Anadolu Türkspor Krefeld), Ufuk Akhisarlioglu (VfR Krefeld-Fischeln II), Phillip Brans (Aus eigener Jugend), Leonhard Kurt Wagner (Aus eigener Jugend), Mesut Yanik (FC Hellas Krefeld II), Mert-Ali Asan (FC Hellas Krefeld II), Giray Köprülü (OSV Meerbusch)
Abgänge: Laurens Feldkämper (Sportfreunde Hörn), Gian Luca Bäumer (SV Vorst), Fatih Mehmet Cinar (Anadolu Türkspor Krefeld), Zakaria Hachlouf (Unbekannt), Hamza Incirci (Anadolu Türkspor Krefeld), Yusuf Sahin (Unbekannt), Corey Washington (Anadolu Türkspor Krefeld), Yassine Hammouchi (Unbekannt)
TSV Kaldenkirchen
Trainer: Fabian Wiegers
Zugänge: Fabian Wiegers (), Lars Trautmann (TSV Kaldenkirchen II), Leo Hauser (TSV Kaldenkirchen II), Jamal Akabbouz (SC Union Nettetal), Michael Goertz (Concordia Lötsch), Philipp Stephan Wiegers (DJK Fortuna Dilkrath), Janis Ungerer (TSV Boisheim), Fabian Aron Szordykowski (Victoria Mennrath), Luis Wolfgang Torben Heimes (TuRa Brüggen), Maximilian Leven (TSF Bracht), Levin Lintjens (Pause)
Abgänge: Timo Steuten (SuS Schaag), Benjamin Gutrath (SC Union Nettetal), Marius Wenzel (SC Rhenania Hinsbeck), Sabit Gashi (Karriereende), David Kückemanns (TSV Kaldenkirchen II), Andre Küppers (SC Union Nettetal), Christopher Heythausen (pausiert), Christopher Heythausen (SuS Schaag), Tim Schwan (unbekannt), Tim Schwan (Sportfreunde Leuth), Daniel Trautmann (TSV Kaldenkirchen II), René Schroers (TSV Kaldenkirchen II)
TSV Krefeld-Bockum II
Trainer: Leslaw Goluch
Zugänge: Leslaw Goluch (TSV Krefeld-Bockum), Görkem-Samed Koyuncu (Anadolu Türkspor Krefeld II), Selim Akdeniz (Anadolu Türkspor Krefeld II), Mert Nuri Özcam (Anadolu Türkspor Krefeld II), Fritz Ernenputsch (KTSV Preussen Krefeld II), Dustin Pieczka (TSV Meerbusch II), Theodor Kexel (KTSV Preussen Krefeld), Dimic Race (VfR Krefeld-Fischeln)
Abgänge: Linus Wlasowicz (TSV Krefeld-Bockum III), Jonas Mülbrecht (DJK VfL Willich), Maurice Kreutz (Karriereende), René Niemann (Pausiert), Pirunthan Thaventhirarasa (TSV Krefeld-Bockum III), Cansin Atila (Anadolu Türkspor Krefeld), Emir Altintas (Unbekannt), Daniel Grudzinski (Unbekannt), Emir Altintas (VfR Krefeld-Fischeln), Alhassane Souare (Linner SV)
TSV Meerbusch III
Trainer: Jannik Boortz, Andreas Lahn
Zugänge: Alexander Staindl (FC Hellas Krefeld), Yonas Habib (KTSV Preussen Krefeld), Mick Karius (TSV Meerbusch), Tom Karius (TSV Meerbusch), Ryan Semakula (TSV Meerbusch), Enis Muslija (TSV Meerbusch II), Pascal Langensiepen (VfR Krefeld 1920 zg.), Aykut Tufan (VfB Uerdingen), Mohammad Ali (Reaktiviert), Matheos Mavroudis (FC Saloniki Essen)
Abgänge: Julien Daniel Casimir (Unbekannt), Julian Chokr (Unbekannt), Firat Izin (GSV Moers II), Nils Alexander Andriessen (Karriereende), Kai Wellner (Karriereende), John-Chistoph Weidmann (SSV Strümp II), Yonas Habib (Unbekannt), Hans Elezi (GSV Moers II), Mohammad Ali (Unbekannt)
TuRa Brüggen II
Trainer: Rouven Roeloffs
Zugänge: Dominik Ravichandran (TSV Boisheim), David Büning (Tura Brüggen A-Jugend), Niklas Meißner (Tura Brüggen A-Jugend), Alexander Roesges (TSV Boisheim), Marvin Löw (SC Waldniel), Meshach Djabare (SSV Grefrath 1910/24)
Abgänge: Daniel Tholen (TuRa Brüggen III), Noel Maurice Illgen (BW Concordia Viersen), Jamie Colin Scriba (DJK Fortuna Dilkrath II), Nils Ludwig (SC Niederkrüchten)
TuS Gellep
Trainer: Kevin Moors
Zugänge: Pascal Lucas (BV Union Krefeld), Gazmend Smajli (BV Union Krefeld), Berdan Deniz (BV Union Krefeld), Domenic Lucas (BV Union Krefeld), Ferat Cem Genco (BV Union Krefeld), Sven Hein (FC Traar), Paul Naab (BV Union Krefeld), Ahmad Ibrahim (Linner SV), Berdan Deniz (TuS Gellep)
Abgänge: Halil Özbulat (FC Traar), Mehmet Emin Güneyli (CSV Marathon Krefeld II), Lars Drescher (FC Traar), Valentin Leven (TSV Krefeld-Bockum III), Florim Istrefi (SuS Krefeld IV), Leonard Istrefi (SuS Krefeld IV), Mark Momm (BV Union Krefeld), Florian Lenz (BV Union Krefeld), Mark Momm (BV Union Krefeld II), Florian Lenz (BV Union Krefeld II), Ferat Cem Genco (BV Union Krefeld II), Berdan Deniz (TuS Gellep), Berdan Deniz (Noch unklar), Ahmad Ibrahim (Noch unklar), Ahmad Ibrahim (VfL Tönisberg II), Pascal Lucas (Noch Unklar), Domenic Lucas (Noch Unklar), Sven Hein (FC Traar), Pascal Lucas (FC Hellas Krefeld), Domenic Lucas (FC Hellas Krefeld)
VfB Uerdingen
Trainer: Stefan G. Rex
Zugänge: Rene Marsch (Linner SV), Burhan Sahin (BV Union Krefeld), Erhan Mutlu (FC Hellas Krefeld), Ibrahima Sory Bah (Linner SV), Qlirimtar Avdiu (BV Union Krefeld), Eray Kandeniz (Rückkehr), Aykut Kaynar (GSG Duisburg)
Abgänge: Wisal Ahmad Nouri (KSV Pascha Spor), Efe Eyibak (FC Hellas Krefeld), Denis Shabani (VfR Krefeld-Fischeln), Aykut Tufan (TSV Meerbusch III), Niklas Alexander Lenders (SG HTB Halle), Mohamed Magassouba (GSG Duisburg), Mamadou Billo Kante (GSG Duisburg), Aykut Kaynar (GSG Duisburg), Ersin Deniz (SC Schiefbahn), Arda Keskin (GSG Duisburg), Aboubacar Bountou Bangoura (SSV Strümp), Julien Zöllner (SC Schiefbahn II), Antonio De Luca (Anadolu Türkspor Krefeld), Tobias Gorgs (SC Schiefbahn)
VfR Krefeld-Fischeln II
Trainer: Thomas Eigerdt
Zugänge: Jan Krolicki (VfR Krefeld-Fischeln II), Simon Gerdts (VfR Krefeld-Fischeln II), Pascal Olbert (VfR Krefeld 1920 zg.), Ufuk Akhisarlioglu (Anadolu Türkspor Krefeld II), Noah-Joel Hacke (SV Oppum), Joel Sesli (VfR Krefeld-Fischeln), Jonas Losereit (VfR Krefeld-Fischeln), Muhammed Olgun (VfR Krefeld-Fischeln), Thomas Eigerdt (vereinslos)
Abgänge: Leon Wunderlich (SV Bedburdyck/Gierath), Matthias Dennisen (Alte Herren), Jan Krolicki (VfR Krefeld-Fischeln II), Simon Gerdts (VfR Krefeld-Fischeln II), Robin Schöps (Alte Herren), Julian Schramm (3. Mannschaft), Sam Bickel (DJK VfL Willich), Eray Kandeniz (VfB Uerdingen), Pascal Olbert (SC Viktoria 09 Krefeld), Ufuk Akhisarlioglu (SSV Strümp), Leon Pietta (FC Hellas Krefeld)
VSF Amern II
Trainer: Maximilian Lobermeier
Zugänge: Georgios Xenidis (DJK Fortuna Dilkrath II)
Abgänge: Sebastian Karpf-Luque (Dülkener FC), Lars Bergner (SC Waldniel), Tom Heggemann (SC Waldniel), Maximilian Mainz (DJK Fortuna Dilkrath), Patrice Diane (DJK Fortuna Dilkrath), Nick Heggemann (DJK Fortuna Dilkrath II), Georgios Xenidis (TVAS Viersen), Leon Jansen (SC Waldniel)
