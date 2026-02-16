Wintertransfers der Kreisliga A1 Duisburg - alle Zugänge und Abgänge

In diesem Artikel findet ihr alle Wechsel der Kreisliga A Duisburg-Dinslaken-Mülheim, Gruppe 1 - Zugänge, Abgänge und generell alle Wintertransfers 2025/26 pro Verein in der Übersicht.
DSC Preußen
Trainer: Max Aust, Daniel Embers, Sascha Atik
Zugänge: keine
Abgänge: keine
Duisburger FV 08 II
Trainer: Burak Annac
Zugänge: Esat Elshani (), Elyesa Aydin (GSG Duisburg)
Abgänge: Venas Halimi (TS Duisburg-Rahm 06 II), Bryan Noah Prince Agbodjan (GSG Duisburg), Mehmet Onmaz (Rheinland Hamborn II), Sefa Karakurt (), Manuel Harloff (), Vazir Kasoyan (), Jafar Ibrahim Yeboah (), Sefa Karakurt (TuS Asterlagen)
Duisburger SV 1900 II
Trainer: Bojamin Mamuti, Erdinc Sentürk
Zugänge: Önder Karabulut (Duisburger SV 1900), Daniel Schönhals (SG Duisburg-Süd 98/20 II), Tobias Wünnenberg (Duisburger SV 1900), Marius Nagel (FC Taxi Duisburg), Yaya Keita (TSV Bruckhausen), Bojamin Mamuti (), Charité Ikabanga (Duisburger SV 1900), Caglar Cankaya (SG Duisburg-Süd 98/20)
Abgänge: Timo Schwarzer (SG Duisburg-Süd 98/20 III), Eugene-Maurice Heulander (SG Duisburg-Süd 98/20 III), Enrico Alessandro Lupino (Unbekannt), Luca Heymann (Pausiert), Errol Wähner (Unbekannt), Mehmet Sanlialp (Duisburger FV 08 II), Gürkan Arslan (SV Wanheim 1900), Mustafa Samet Arslan (pausiert), Ruben Halmans (Pausiert), Özgur Karabulut (Duisburger SV 1900)
ETuS Bissingheim
Trainer: Robin Martens
Zugänge: Niklas Viehrig (1. FC Lintfort), Niklas Drath (SG Duisburg-Süd 98/20), Fynn Luca Blasitzke (ETuS Bissingheim II), Colin Figura (GSG Duisburg), Moritz Dohmen (GSG Duisburg), Knut Ferner (GSG Duisburg)
Abgänge: Stefan Rötner (Karriereende), Patrick Hommes (Karriereende), Timon Heymann (MSV Duisburg II), Leslie Simon Palmer (TS Duisburg-Rahm 06)
Fatihspor Mülheim
Trainer: Erol Kücükarslan
Zugänge: Kerem Ergovanli (Dümptener TV), Leon Janberk Anadol (Mülheimer FC 97), Tugay Ayasli (SV Genc Osman Duisburg), Alie Mansaray (Alemannia Essen), Erol Mert Bak (Türkgücü Ratingen), Adis Dzudzevic (SV Rot-Weiss Mülheim), Mervan Aydin (SV Wanheim 1900), Erol Kücükarslan (SV Sarajevo Oberhausen), Mohamed Mharchi (SC Croatia Mülheim), Murat Sener (Fatihspor Mülheim), Soheib Benhamza (SG Essen-Schönebeck), Wilson Moreira Lima Gaspar (Fatihspor Mülheim), Mouhamed Aziz Ayari (Fatihspor Mülheim)
Abgänge: Emre Öztürk (Post SV Oberhausen), Serkan Cekic (1. FC Mülheim-Styrum), Batuhan Esgin (1. FC Mülheim-Styrum II), Abdulhamit Akyüz (Post SV Oberhausen), Zaid Hraoui (SG Essen-Schönebeck II), Hüseyin Yücel (Fatihspor II), Eray-Jasin Kara (1. FC Mülheim-Styrum II), Malik Emin Semerci (Post SV Oberhausen), Duran Gök (1. FC Mülheim-Styrum II), Mustafa Des (Fatihspor II), Mohamad Husein (Fatihspor II), Ercan Katircioglu (nach Rücktritt), Alie Mansaray (Fatihspor II), Alie Mansaray (Sportfreunde Altenessen), Wilson Moreira Lima Gaspar (Fatihspor Mülheim), Tugay Ayasli (Mülheimer FC 97), Soufian Benchaou (Eintracht Walsum), Mouhamed Aziz Ayari (Fatihspor Mülheim)
FC Taxi Duisburg
Trainer: Bronly Landu
Zugänge: Tugay Avci (), Christian Rosen (), Andreas Brackmann (), Edon Gashi (), Ardit Krusha (), Hekuran Rushiti (), Raul-Iulian Ichim (), Andrej Karlicsek (), Filip Tasevski (), Bronly Landu (), Ozan Kaya (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930), Jürgen Wächtler (), Thorsten Schrader (), Bronly Landu (), Thorsten Schrader (), Christian Rosen (SV Concordia Oberhausen), Burak Karakum (Duisburger SV 1900), Simon Naumann (SV Heißen), Magdi Abdelhafiz Ahmed Mohamed (SV Concordia Oberhausen), Leon Kreische (SV Duissern II), Ergün Aydogan (OSC Rheinhausen), Yannik Peer Heindl (Rumelner TV II), Mevlüt Cakir (TuRa 88 Duisburg), Gabriel Maubach (SC Erkelenz), Tamgac Kece (TSV Bruckhausen), Sergej Karlicsek (Ratingen 04/19 U23 II), Dorian Sistig (Duisburger FV 08), Marcel Kischka (FC Saloniki Essen), Tobias Lenzen (SV Gelb-Weiß Hamborn 1930 II), Emre Kovucu (FC Taxi Duisburg II)
Abgänge: Marius Nagel (), Fabian Czech (Viktoria Buchholz), Philip Hoffmann (DSC Preußen), Selina Laura Magoli (), Daniel Embers (DSC Preußen), Sabisan Santhakumaran (DSC Preußen), Timo Kosmell (), Sascha Wöhler (DSC Preußen), Yannik Kosmell (), Florian Schmitz (), Marius Nagel (), Kevin Osei (), Luca Block (), Yannik Kosmell (), Sabisan Santhakumaran (), Phil Asante (), Christoph Hohmeister (), Enrico Feichtmaier (), Fabian Czech (), Philip Hoffmann (), Daniel Embers (), Arne Schröder (), Timo Kosmell (), Henry Emanuel Schulze (Eintracht Walsum), Luca Block (Viktoria Buchholz II), Florian Schmitz (SV Duissern), Erdogan Erisoglu (MSV Moers IV), Cem Diyar Cakici (SG Nagold-Platte), Arber Isufaj (DSC Preußen), Diar Shindi (DSC Preußen), Yannik Kosmell (DSC Preußen), Marius Nagel (Duisburger SV 1900 II), Moha Ouraba (SV Haesen-Hochheide), Christoph Hohmeister (DSC Preußen), Berat Sejdijaj (FC Albania Duisburg), Christian Rosen (TB Oberhausen 1889 II), Jan Niklas Frank (SV Duissern), Magdi Abdelhafiz Ahmed Mohamed (), André Fischer (), Simon Naumann (), Musa Younis Saida Saida (), Erkan Yildizbasoglu (), Berham Bürlükkara (), Shero Ismail (), Leon Kreische (TS Duisburg-Rahm 06), Simon Naumann (SV Heißen)
Mülheimer SV 07 II
Trainer: Felix Maly
Zugänge: Jannis Paul Wand (Mülheimer SV 07), Lasse Marten Ehrentraut (VfB Speldorf), Jonas Nierhaus (Mülheimer SV 07 III), Noah Fabian Rautzenberg (SV Rot-Weiss Mülheim), Jan Ari Wusthoff (TuSpo Saarn 1908), Mamady Sylla (TuSpo Saarn 1908), Nick Strohschein (Mülheimer SV 07)
Abgänge: Elias Benedikt Schnell (Viktoria Buchholz), Benjamin Becker (Karriereende), Tim Strenger (Pausiert)
SC Croatia Mülheim
Trainer: Daniele Autieri
Zugänge: Blaz Vukancic (), Toni Vidak (), Fabian Nitsch (SV Rot-Weiss Mülheim), Ivan Kofi Annor (TuS Union 09 Mülheim), Stipe Maretic (), Jehosaphat Owusu (Duisburger FV 08 II), Marshall Wieczorek (Dümptener TV), Calvin Möser (), Jan Luca Cierpka (), Vasilije Bogosavljevic (), Raman Kalefah (), Toni Vidak (SuS Viktoria Wehofen), Blaz Vukancic (SuS Viktoria Wehofen), Levent Cakmak (SC Croatia Mülheim)
Abgänge: Oussama Bourjil (), Igor Ivic (Karriereende), Daniel Colic (), Tin Antun Vucic (), Josip Stojcic (SV GE-Hessler), Levent Cakmak (SC Croatia Mülheim), Mateo Ivancic (SC Obersprockhövel), Fabian Pawlowski (Fatihspor II), Pasquale Conti (Pausiert), Mohamed Mharchi (), Araphat Agrenya (), Vasilije Bogosavljevic (Pausiert), Wilson Moreira Lima Gaspar (), Richmond Darko (), Calvin Möser (), Pasquale Conti (SV Rhenania Hamborn), Mohamed Mharchi (Fatihspor Mülheim)
SG Duisburg-Süd 98/20
Trainer: Adnan Terlemez
Zugänge: keine
Abgänge: Kadir Yildirim (Duisburger SV 1900), Mahmut Savci (Duisburger SV 1900), Felix Lorenz (SV Wanheim 1900), Simon Scherwinsky (DSC Preußen), Till Henkemeier (TuS Mündelheim), Soufian Serifoski (SV Wanheim 1900), Thomas Dockbreyder (SG Duisburg-Süd 98/20 III), Niklas Drath (ETuS Bissingheim), Emre Alabay (SV Wanheim 1900), Yannick Faltin (TuS Mündelheim), Atilla Türkeri (SV Duissern), Yannick Retzlaff (DSC Preußen), Tim Halver (DSC Preußen), Hamza Aziriu (SG Duisburg-Süd 98/20 III), Kay Langemeyer (SG Duisburg-Süd 98/20 III), Furkan Demir (Viktoria Beeck II), Paul Holzschneider (SG Duisburg-Süd 98/20 III), Caglar Cankaya (Duisburger SV 1900 II)
SV Duissern
Trainer: Mehmet Özer
Zugänge: Wisdom Chukwubueze Oparah (Viktoria Buchholz II), Faouzi Amhamdi (TuSpo Saarn 1908), Kai-Stefan Neul (GSG Duisburg), Murat Kara (VfL Repelen), Florian Schmitz (FC Taxi Duisburg), Ibrahim El Ouarti (TuRa 88 Duisburg), Kevin Hesse (GSG Duisburg), Pascal Schmitt (DJK Lösort Meiderich), Egzon Krasniqi (Duisburger SV 1900), Mehmet Turhan (TSV Bruckhausen), Hussein Hamdan (SV Schwafheim), Atilla Türkeri (SG Duisburg-Süd 98/20), Marvin Ellmann (TuSpo Saarn 1908), Mark Kiss (Duisburger FV 08), Hakan Yildirim (SV Genc Osman Duisburg), Konstantin Nedic (Spvgg Meiderich 06/95), Jan Niklas Frank (FC Taxi Duisburg), Ramón Brünglinghaus (Duisburger SV 1900), Magdi Abdelhafiz Ahmed Mohamed (), Kevin Kirchner (RW Oberhausen II), Fares Alfandi (Spvgg Meiderich 06/95)
Abgänge: Philipp Asamoah (Duisburger FV 08), Hicham Belkaid (SV Duissern II), Fabian Busch (Unbekannt), Jannik Eisenmann (SV Duissern II), Goran Arsenov (SV Duissern II), Tim Götze (Karriereende), Simon Peter Tursic (Unbekannt), Kosei Kaneda (Unbekannt), Fabrice Kerber (Unbekannt), Simon Eisenmann (SV Duissern II), Berkan Gedikoglu (Unbekannt), Ibrahima Sow (Unbekannt), Elias Kirmse (SV Duissern II), Marvin Martin (Karriereende), Richman Amponsah (Sportfreunde Hamborn 07), Sergio Andres Villamizar Lopez (SV Wanheim 1900), Agim Elshani (FC Albania Duisburg II), Mohamed Bouanan (Duisburger FV 08 II), Kosei Kaneda (DJK Lösort Meiderich), Justin Dufke (GW Roland Meiderich), Ceyhun Sezer (1. FC Dersimspor), Ryotaro Kobayashi (SV Duissern II), Damir Ibrahimi (SV Duissern II), Atilla Türkeri (SV Wanheim 1900), Samet Mantratzi (SV Wanheim 1900), Murat Kara (Unbekannt), Hussein Hamdan (Unbekannt), Mehmet Turhan (Unbekannt), Damir Ibrahimi (Unbekannt), Mehmet Turhan (TSV Bruckhausen), Damir Ibrahimi (GW Roland Meiderich), Hussein Hamdan (TuS Mündelheim)
SV Heißen
Trainer: Stefan Hohensee
Zugänge: Timo Luka Murnik (TuS Union 09 Mülheim), Nils Slawinski (DJK Blau-Weiß Mintard), Anas Ben Lhaj (SG Essen-Schönebeck II), Enes Tezsoy (SC Frintrop 05/21), Bilal Turgut (Barisspor 84 Essen), Carsten Aumann (RuWa Dellwig), Simon Naumann (FC Taxi Duisburg)
Abgänge: Tobias Menkel (SV Heißen III), Sivan Darman (SV Heißen II), Simon Naumann (FC Taxi Duisburg), Modi-Ali Glaser (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Tim Nieß (SV Heißen II), Stevo Sucevic (KSC Tesla 07)
SV Rot-Weiss Mülheim
Trainer: Tim Meyer
Zugänge: Furkan Remzi Kürklü (VfB Speldorf), Marius Binder (DJK Blau-Weiß Mintard II), Yousef Ahmad (SG Essen-Schönebeck II), Orges Roci (SG Essen-Schönebeck II), Maximilian Joe Krämer (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Tim Meyer (MSV Duisburg), Tim Meyer (MSV Duisburg), Michael Amoafo Boateng (Sportfreunde Königshardt)
Abgänge: Steven Tonski (DJK Blau-Weiß Mintard II), Tuna Tunceli (DJK Blau-Weiß Mintard II), Maurice Riehle (DJK Blau-Weiß Mintard), Fabian Nitsch (SC Croatia Mülheim), Silas Baffour (Sportfreunde Königshardt), Julian Kopka (DJK Blau-Weiß Mintard II), Noah Fabian Rautzenberg (Mülheimer SV 07 II), Benyamine Haimami (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Giulian Boka (TuSpo Saarn 1908), Dennis Schmidt (SG Kupferdreh-Byfang), Adis Dzudzevic (Fatihspor Mülheim), Farian Steppkes (SC 1920 Oberhausen), Waseem Waleed Eedo Eedo (Hobby-Liga Bottrop)
TSV Heimaterde Mülheim
Trainer: Dennis Bruhnke
Zugänge: Emre Kalayci (Ballfreunde Bergeborbeck)
Abgänge: Timo Bruhnke (FC Karnap 07/27)
TuS Mündelheim
Trainer: Holger Sturm, Celal Büyükimdat
Zugänge: Till Henkemeier (SG Duisburg-Süd 98/20), Marek Fröhlich (TuS Mündelheim II zg.), Julian Spitzer (TuS Mündelheim II zg.), Tobias Grabert (TuS Mündelheim II zg.), Laurenz Alexander Deck (TuS Mündelheim II zg.), Yannick Faltin (SG Duisburg-Süd 98/20), Timo Frensch (TV Kalkum-Wittlaer), Jordi Röder (TV Kalkum-Wittlaer), Mikael Zeiler (TuS Mündelheim III), Adrian Fritz-Sanchez (Duisburger SV 1900), Hussein Hamdan (SV Duissern)
Abgänge: Björn Andreas Koths (VfL Tönisberg), Andre Schröder (Karriereende), Lukas Amendt (Karriereende), Darwin Schäfer (Duisburger SV 1900), Quentin Marcus Hambleton (Pausiert), Pascal Kerber (Pausiert), Arian Fröhlich (TuS Mündelheim III)
TuSpo Saarn 1908
Trainer: Marcel Spennhoff
Zugänge: Kosret Mohammad Selo Amin (SV Rot-Weiss Mülheim II zg.), Anthony Sobek (Mülheimer FC 97), Giulian Boka (SV Rot-Weiss Mülheim), Ayman Kassas ()
Abgänge: Faouzi Amhamdi (SV Duissern), Felix Maly (Rücktritt), Sebastian Schipper (Rücktritt), Jan Ari Wusthoff (Mülheimer SV 07 II), Mamady Sylla (Mülheimer SV 07 II), Sören Geistert (geht nach Ü32), Jan van de Wetering (geht nach Ü32), Marcel Remmen (TuSpo Saarn 1908 II), Marvin Ellmann (SV Duissern), Paul Steinbrink (SGP Oberlohberg II), Daniel Antonov (SGP Oberlohberg II), Milan Bartels (TSV Bruckhausen), Anthony Sobek (Pause), Abdullah Bentaleb (1. FC Mülheim-Styrum)
Viktoria Buchholz II
Trainer: Phil Szalek
Zugänge: Lucas Kulen (), Tim Krüger (), Tim Sobisch (), Ilias Dimoudas (), Maurice Beume (SpVgg Rheurdt-Schaephuysen), Luca Block (FC Taxi Duisburg), Pierre Hansmeier (TuS Mündelheim II zg.), Cris Sascha Hilberath (TuS Mündelheim II zg.), Gerrit Wrobel (TuS Mündelheim II zg.), Michel Ludwig (DJK Lösort Meiderich), Dennis Ernst (DJK Lösort Meiderich), Fabian Rahmacher (TuS Mündelheim II zg.)
Abgänge: Wisdom Chukwubueze Oparah (SV Duissern), Jamal Daniel Bretzke (VfB Speldorf II), Philipp Bruns (GSG Duisburg), Yasser Zaimi (TuRa 88 Duisburg II), Julien Nißmann-Palmero (1. FC Dersimspor)
