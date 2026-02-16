Wintertransfers der Kreisliga A Düsseldorf - alle Zugänge und Abgänge

FC Bosporus DüsseldorfTrainer: Muhammed ÖzdilekZugänge: Nicklas Aduro Amoako (Vereinslos), Ömer Simsek (Ohne Verein), Maximielian Prince Wayne Andam (TSV Eller 04)Abgänge: Salim Elzoghby Marwan (Unbekannt), Keven Darko Adu (TuS Gerresheim)FC Büderich IITrainer: Kay SchmidtZugänge: keineAbgänge: keineKSC Tesla 07Trainer: Mario RajkovacaZugänge: Aleksandar Kujovic (TSV Meerbusch), Stevo Sucevic (SV Heißen), Dimitrios Vasiliadis (GSC Hellas Düsseldorf), Slagjan Kraljevski (KSC Makedonija), Ivano Knezovic (BV 04 Düsseldorf II), Slagjan Kraljevski (Reaktiviert)Abgänge: keineRot-Weiß LintorfTrainer: Marc-Thorben BühringZugänge: Mehmet Yildiz (Türkgücü Ratingen II), Eren Semiz (Türkgücü Ratingen II), Rabbie Aurang (NK Croatia 99 Ratingen)Abgänge: Abofazl Afzali (Rot-Weiß Lintorf II), Hamidullah Haidary (Rot-Weiß Lintorf II)SC Düsseldorf-WestTrainer: Anton BobyrewZugänge: Timo Weßling (SC Düsseldorf-West), Paul Antonio Hupfer (SC Düsseldorf-West), Preben Augustin (SC Düsseldorf-West), Karl Alex Henning Levd Nolgren (University Miami), Kai Kienast (Freizeit Liga Essem), Mustafa Furkan Bayraktar (VfB Speldorf II), Jihwan Oh (AC Italia Hilden II), Tarek Ahmid (MSV Düsseldorf II), Emilio Sanchez Conrad (Türkgücü Ratingen), Mohamed El Quitar (Rhenania Hochdahl II), Erfan Hooshyar (TV Kalkum-Wittlaer II), Zeljko Ivanovic (KSC Tesla 07 II zg.), Philipp Gollak (BV 04 Düsseldorf), Mats Fynn Eding (Reaktiviert)Abgänge: Murat Yildiz (Rücktritt), Murat Yildiz (TV Kalkum-Wittlaer), Leonhard von Dahlen (SC Volmershoven-Heidgen II), Matthias Dausend (), Dilbirin Yilmaz (), Hendrik Mertes (), Sebastian Windbrake (), Loris Thyret (Karriereende)SC Schwarz-Weiß 06 DüsseldorfTrainer: David BreitmarZugänge: Adrian-Thiago Rosemund (FV Bad Honnef), Mouhriz Etemovski (SV Wersten 04 zg.), Jan Eggert (Sportfreunde Gerresheim), Raul Hernandez Enriquez (FC Marxheim), Amir Cosic (VfB 03 Hilden II)Abgänge: Vinko Primorac (unbekannt), Vinko Primorac (SSV Delrath), Lars Pöth (SG Benrath-Hassels)SC UnterbachTrainer: Axel BellinghausenZugänge: Maurice Stocker (TuS Gerresheim), Tolga Ceylan (VfB 03 Hilden II), Rachid Adda (SP.-VG. Hilden 05/06), Niko Seifert (Aus eigener Jugend), Tamer Sürmeli (Türkgücü Ratingen)Abgänge: Pascal Thomassen (FSV Spandauer Kickers II)SP.-VG. Hilden 05/06Trainer: Thomas ZakZugänge: Paul Felix Hoffmeister (DJK Sparta Bilk), Daniel Kauffeldt (TSV Solingen II), Steven Joshua Jefferson (SP.-VG. Hilden 05/06 III)Abgänge: Steffen Rath (SP.-VG. Hilden 05/06 II), Jason Beiler (AC Italia Hilden), Kai Stanzick (TSV Solingen), Rachid Adda (), Rachid Adda (SC Unterbach), Vincenzo Lorefice (unbekannt), Florian Reznicek (Vereinslose Spieler Niederrhein), Rene Oehms (SP.-VG. Hilden 05/06 II)Sportfreunde GerresheimTrainer: Issam-Eddine Haj HaddouZugänge: Elijah Dobo-Makaya (), Marco Meyer (DJK Sparta Bilk), Marco Meyer (), Elijah Dobo-Makaya (), Elijah Dobo-Makaya (Cronenberger SC)Abgänge: Jan Eggert (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Maximilian-Theodor Tacke (TuS Gerresheim)SV Wersten 04Trainer: Andreas KoberZugänge: Sven Tonollo (VfB 06 Langenfeld), Emanuele Frasca (TuS Gerresheim)Abgänge: keineTSV UrdenbachTrainer: Mike KütbachZugänge: David Mohr (VfL Benrath II), Oliwier Pacewicz (SG Benrath-Hassels II), Nedim Kasapovic (SG Benrath-Hassels II)Abgänge: Marcel Gerst (VfB 06 Langenfeld), Max Rücken (Garather SV)Türkgücü RatingenTrainer: Ali AytekinZugänge: Yildiray Yarar (SV Rhenania Hamborn), Besim Dalmis (ASV Tiefenbroich), Noel Maurice Maczionsek (Reaktiviert), Berat Sakiri (ASV Tiefenbroich), Nathanael-Victor Ndoyi (TVD Velbert zg.)Abgänge: Christian Schuh (SSVg Heiligenhaus), Emilio Sanchez Conrad (SC Düsseldorf-West), Samed Yesil (Anadolu Türkspor Krefeld), Tamer Sürmeli (SC Unterbach)TuS GerresheimTrainer: Michael WorbertzZugänge: Adin Džidić (BC Oberbruch), Leon Fischer (FC Tannenhof), Keven Darko Adu (FC Bosporus Düsseldorf), Maximilian-Theodor Tacke (Sportfreunde Gerresheim), Filippo Enrico Giongrandi (TuS Gerresheim), Piere Zilles (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Ouassim Bousalah (MSV Düsseldorf), Joseph Tshunza Madimba (DSC 99 Düsseldorf)Abgänge: Maurice Stocker (SC Unterbach), Nisar El Fayyad (TuS Breitscheid), Pascal Santo (SV Oberbilk 09), Pascal Sanojca (TV Kalkum-Wittlaer II), Engin Cakir (SSV Erkrath), Emanuele Frasca (SV Wersten 04)VfL BenrathTrainer: Ali GürcaliZugänge: Zakaria Bouchakai (), Idriss Amadou Peki (), Alpha Kojo Baah Tandoh (), Fouad Auragh (), Abdul Majaj (TSV Eller 04), Immanuel Kwarteng (SG Benrath-Hassels), Elias Fdail (SG Benrath-Hassels)Abgänge: Emmanuel Asamoah (), Munashe Nolan Tanyanyiwa (), Simmes Akwasi Boateng (Pausiert)

AC Italia Hilden

Trainer: Thomas Priebke

Zugänge: Harun Gür (FC Türkspor Hilden), Dominik Schillings (SV Hilden-Ost), Abderrahman Elmajjaoui (TuSpo Richrath), Kevin Nassen (GSV Langenfeld), Kaan Kara (1. FC Monheim), Devrim acil (1. FC Monheim), Tugay Kaan Sezek (SV Hilden-Ost), Mirkan Demirkaya (TSV Neviges-Engizek 1982 II), Abdelkarim Faci (FC Sankt Augustin), Lucas Schröder (SC Unterbach), Mohamed Galil (SSVg 06 Haan), Michel Konstantin Bursie (1. FC Monheim), Lilian Stirbu (SG Benrath-Hassels II), Jason Beiler (SP.-VG. Hilden 05/06), Robert-Andrei Ciopeica (SG Benrath-Hassels II), Leon Nowak (SG Benrath-Hassels II)

Abgänge: Torben Tiedemann (SSV Erkrath II), Luca Tiedemann (SSV Erkrath II), Saad Azzouzi (MSV Hilden II)



ASV Tiefenbroich

Trainer: Sera Kaya

Zugänge: Valdrin Salihi (Ratingen 04/19 U23 II), Alexander Zakancuk (ASC Ratingen-West)

Abgänge: Cristian Yesid Rusko (NK Croatia 99 Ratingen), Fabian Mikolajczak (NK Croatia 99 Ratingen), Markus Mikolajczak (NK Croatia 99 Ratingen), Rene Frohnhoff (SV Hösel II), Alexander Zakancuk (ASC Ratingen-West), Besim Dalmis (Türkgücü Ratingen), Berat Sakiri (Türkgücü Ratingen)



DJK Tusa 06 Düsseldorf

Trainer: Dennis Wienhusen

Zugänge: Dominic Abdel-Ahad (FC Büderich II), José Guillermo Rivero-Hoffmann (TuRU Düsseldorf II), Theo Morfeld (), Araz Panahi Motamed (MSV Düsseldorf), Maximilian Kuhs (VdS 1920 Nievenheim), Robin Weyrather (VfB 03 Hilden II), Leon Schüler (BV 04 Düsseldorf), Luke Rehn (BV 04 Düsseldorf), Darius-Valentino Paul (BV 04 Düsseldorf), Umut Mert Akyüz (BV 04 Düsseldorf), Florian Kristo (Vereinslos), Piere Zilles (Sportfreunde Gerresheim), Deniz Emre Mert Akyüz (Ratingen 04/19), Dennis Wienhusen (vereinslos)

Abgänge: Ezra Oduro (SV Hösel), Vincent Brüwer (Karriereende), Anton Götz (), Thomas Ntanos (CfR Links Düsseldorf), Hayata Oriuchi (), Marvin Scholl (DJK Tusa 06 Düsseldorf II), Leander Kniffler (DJK Tusa 06 Düsseldorf II), Ilyas Regragui (), Benedict Stoffels (), Marco Amedeo Pasqualone (), Timo Haep (Entlassung), Piere Zilles (TuS Gerresheim)



DSC 99 Düsseldorf II

Trainer: Gökhan Yasar

Zugänge: Evgeni Zang (TV Kalkum-Wittlaer II), Oumar Bah (SSV Erkrath), Niklas Baetz (Polizei SV Düsseldorf)

Abgänge: Gerrit Kees (TV Grafenberg), Fatih Djivirov (KSC Makedonija)



FC Bosporus Düsseldorf

Trainer: Muhammed Özdilek

Zugänge: Osei Kwadwo Appiah (TSV Eller 04), Gürkan Gülten (), Shuto Yoneyama (), Bilal Mouhia (SV Oberbilk 09), Demba Doumbia (SSV Erkrath), Nouridine Bah (Türkgücü Ratingen), Luca Pierre Meyer (Fortuna Mönchengladbach), Ezekiel Appau (MSV Düsseldorf), Enes-Malik Inci (SV Wersten 04 zg.), Mohyeddine Ali (TSV Urdenbach), Eren Bilgicli (Ratingen 04/19 U23 II), Aksel Berk Altun (SG Benrath-Hassels II), Salim Elzoghby Marwan (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Semih Yildiz (TuS Gerresheim), Tijan Saidy Sally (SG Unterrath), Nicklas Aduro Amoako (Vereinslos), Ömer Simsek (Ohne Verein), Maximielian Prince Wayne Andam (TSV Eller 04)

Abgänge: Levent Olgun (SV Hösel), Yildiray Yarar (SV Rhenania Hamborn), Emanuele Frasca (TuS Gerresheim), Leon Tomy (SV Oberbilk 09), Dani Haschim Scharif (SV Oberbilk 09), Zerkrija Cerkini (Ausland), Tan Mersinli (SG Benrath-Hassels), Latif Yildirim (Türkgücü Ratingen), Salim Elzoghby Marwan (Unbekannt), Keven Darko Adu (TuS Gerresheim)



FC Büderich II

Trainer: Kay Schmidt

Zugänge: Jan Sturhan (Köpenicker FC), Marvin Liskatin (Hörder SC), Julian Platte (inaktiv)

Abgänge: Dominic Abdel-Ahad (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Anton Bobyrew (SC Düsseldorf-West), Henri van Treeck (OSV Meerbusch)



KSC Tesla 07

Trainer: Mario Rajkovaca

Zugänge: Milos Ristic (SV Sarajevo Oberhausen), Aleksandar Kujovic (TSV Meerbusch), Stevo Sucevic (SV Heißen), Dimitrios Vasiliadis (GSC Hellas Düsseldorf), Slagjan Kraljevski (KSC Makedonija), Ivano Knezovic (BV 04 Düsseldorf II), Slagjan Kraljevski (Reaktiviert)

Abgänge: Oliwier Artur Matuszak (DJK Sparta Bilk II), Marko Cerovic (TuSpo Richrath), Jovanche Angelovski (1. FC Mönchengladbach), Lazar Dinov (JSV Baesweiler)



Rot-Weiß Lintorf

Trainer: Marc-Thorben Bühring

Zugänge: Mehmet Yildiz (Türkgücü Ratingen II), Eren Semiz (Türkgücü Ratingen II), Rabbie Aurang (NK Croatia 99 Ratingen)

Abgänge: Gowtham Kugathasan (Karriereende), Niklas Roeszies (Karriereende), Redouan Afkir (Post SV Düsseldorf), Lukas Erfurth (ASC Ratingen-West), Flamur Arifi (Post SV Düsseldorf), Abofazl Afzali (Rot-Weiß Lintorf II), Hamidullah Haidary (Rot-Weiß Lintorf II)



SC Düsseldorf-West

Trainer: Anton Bobyrew

Zugänge: Sercan Esen (TuS Breitscheid), Vincent Aretz (SC Düsseldorf-West), Keisuke Iida (SC Düsseldorf-West II), Max Arens (Rather SV), Cornelius Bulanov (ohne Verein), Biyan Kesen (SV Hönnepel-Niedermörmter), Hendrik Mertes (SC Düsseldorf-West), Anton Bobyrew (FC Büderich II), Brian-Matthias Thivissen (SV Bergheim 1937), Felix Heistermann (SC Düsseldorf-West), Norman Schmied (Reaktiviert), Enver Cakir (Reaktiviert), Vincent Aretz (Reaktiviert), Timucin Yusuf Aydin (Sportring Eller III), Onur Can Ilhan (Sportring Eller III), Timo Weßling (SC Düsseldorf-West), Paul Antonio Hupfer (SC Düsseldorf-West), Preben Augustin (SC Düsseldorf-West), Karl Alex Henning Levd Nolgren (University Miami), Kai Kienast (Freizeit Liga Essem), Mustafa Furkan Bayraktar (VfB Speldorf II), Jihwan Oh (AC Italia Hilden II), Tarek Ahmid (MSV Düsseldorf II), Emilio Sanchez Conrad (Türkgücü Ratingen), Mohamed El Quitar (Rhenania Hochdahl II), Erfan Hooshyar (TV Kalkum-Wittlaer II), Zeljko Ivanovic (KSC Tesla 07 II zg.), Philipp Gollak (BV 04 Düsseldorf), Mats Fynn Eding (Reaktiviert)

Abgänge: Masanira Igrashi (unbekannt), Julien Schneider-İriç (Rheinland Hamborn), Vincent Aretz (SC Düsseldorf-West), Hendrik Mertes (SC Düsseldorf-West), Ryo Matsutaka (1. FC Wülfrath), Rikuto Maruki (CfR Links Düsseldorf), Jonathan Deutscher (DJK Roland Köln-West), Gunwoo Park (FC Marl), Kevin Momayi (VfB 06 Schwelm), Kilian Russell (SC Schiefbahn), Tadun-Scott Weldert (SV Union Velbert), Aleksandar Zlateski (FC Hellas Düsseldorf), Masahiro Ota (TSV Eller 04), Murat Yildiz (Rücktritt), Murat Yildiz (TV Kalkum-Wittlaer), Leonhard von Dahlen (SC Volmershoven-Heidgen II), Matthias Dausend (), Dilbirin Yilmaz (), Hendrik Mertes (), Sebastian Windbrake (), Loris Thyret (Karriereende)



SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf

Trainer: David Breitmar

Zugänge: Kingsley Onomah Annointing (SP.-VG. Hilden 05/06), Mohamad Jeha (SG Benrath-Hassels), Oskar Schaefers (SV Wersten 04 zg.), Albert Nehls (SV Wersten 04 zg.), Jan-Philip Haase (CSV Marathon Krefeld), Yannik Toholt (DJK VfL Willich), Youssef Messoudi (GSV Langenfeld), Suguru Matsumoto (BV 04 Düsseldorf), Erfan Salehy (Lohausener SV), Amer Natur (SG Benrath-Hassels), Lukas Lange (TSV Ründeroth 1858), Yutaro Ichimura (TuS Erndtebrück II), Adrian-Thiago Rosemund (FV Bad Honnef), Mouhriz Etemovski (SV Wersten 04 zg.), Jan Eggert (Sportfreunde Gerresheim), Raul Hernandez Enriquez (FC Marxheim), Amir Cosic (VfB 03 Hilden II)

Abgänge: Adrian Mocanu-Triguero (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf II), Colin Amos (CfR Links Düsseldorf), Pureshasukenta Patrick (Sportvereinigung Deutz 05), Salim Elzoghby Marwan (FC Bosporus Düsseldorf), Johnny Schmidt (Suspendiert), Maurice Aydt (FC Blau-Gelb Überruhr II), Johnny Schmidt (Türkgücü Ratingen), Vinko Primorac (unbekannt), Vinko Primorac (SSV Delrath), Lars Pöth (SG Benrath-Hassels)



SC Unterbach

Trainer: Axel Bellinghausen

Zugänge: Lewis Brempong (GSV Moers zg.), Uros Markovic (TV Kalkum-Wittlaer), Jan Niklas Tkacik (VfB 03 Hilden II), Till Arne Consilius (VfB 03 Hilden II), Finn Twiste (Rhenania Hochdahl), Axel Bellinghausen (Fortuna Düsseldorf), Vitali Fallmann (Fortuna Düsseldorf), Alen Batarilo (Türkgücü Ratingen), Jonas Tillmann (Sportfreunde Gerresheim II), Daniel Stolzenberg (Reaktiviert), Fernando Henrique Krüll (SG Unterrath), George Roinishvili (eingeflogen aus Georgien), Maurice Stocker (TuS Gerresheim), Tolga Ceylan (VfB 03 Hilden II), Rachid Adda (SP.-VG. Hilden 05/06), Niko Seifert (Aus eigener Jugend), Tamer Sürmeli (Türkgücü Ratingen)

Abgänge: Feyzullah Demirkol (Rhenania Hochdahl), Jakob Bongers (SV Wersten 04), Quang-Nghi Nguyen (Rhenania Hochdahl II), Rachid Adda (SP.-VG. Hilden 05/06), Oliver Krizanovic (Rhenania Hochdahl), Mouhcine Channouf (unbekannt), Frederik Hennes (FC Mettmann 08), Hüseyin Köse (unbekannt), Patrick Adrian Stotko (unbekannt), Quang-Nghi Nguyen (unbekannt), Lucas Schröder (AC Italia Hilden), Hüseyin Köse (Rhenania Hochdahl II), Younes Balkaa (unbekannt), Thomas Paschek (unbekannt), Patrick Adrian Stotko (Rhenania Hochdahl II), Marco Bischoff (TSV Jahn Büsnau), Younes Balkaa (Sportfreunde Gerresheim), Jan Niklas Tkacik (TSV Solingen), Leonard Fenrich (SC Unterbach II), Pascal Thomassen (FSV Spandauer Kickers II)



SP.-VG. Hilden 05/06

Trainer: Thomas Zak

Zugänge: Thomas Zak (TSV Solingen II), Rene Oehms (SP.-VG. Hilden 05/06 II), Timo Kunzl (VfB 03 Hilden II), Kai Stanzick (VfB 03 Hilden II), Vincenzo Lorefice (1. FC Sport-Ring Solingen), Hicham Bajut (MSV Hilden), Anil Kerim Yazir (TSV Solingen II), Darius Wischnewski (SSV Berghausen), Lasse Horsch (SP.-VG. Hilden 05/06), Felix Katzmann (SP.-VG. Hilden 05/06), Jason Beiler (SP.-VG. Hilden 05/06), Adam El Meskiri Sahli (SP.-VG. Hilden 05/06), Rachid Adda (SC Unterbach), Florian Heuschkel (TuSpo Richrath), Paul Felix Hoffmeister (DJK Sparta Bilk), Daniel Kauffeldt (TSV Solingen II), Steven Joshua Jefferson (SP.-VG. Hilden 05/06 III)

Abgänge: Babacan Citak (SV Wersten 04), Timo Köhler (SP.-VG. Hilden 05/06 II), Kingsley Onomah Annointing (), Pascal Carla (), Kingsley Onomah Annointing (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Pascal Carla (Sportfreunde Gerresheim), Nathanael Ketema (Pausiert), Steffen Rath (SP.-VG. Hilden 05/06 II), Jason Beiler (AC Italia Hilden), Kai Stanzick (TSV Solingen), Rachid Adda (), Rachid Adda (SC Unterbach), Vincenzo Lorefice (unbekannt), Florian Reznicek (Vereinslose Spieler Niederrhein), Rene Oehms (SP.-VG. Hilden 05/06 II)



Sportfreunde Gerresheim

Trainer: Issam-Eddine Haj Haddou

Zugänge: Tayfun Uzunlar (1. Spvg. Solingen Wald 03), Idrissa Koulibaly (TuS Gerresheim), Pascal Carla (SP.-VG. Hilden 05/06), Soufiane Azhil (Inter Monheim), Giuliano-Leonardo Nizeti-Panebianco (SV Bergisch Gladbach 09), Deniz Denizci (FC Hellas Düsseldorf), Tom Reinwart (Sportfreunde Gerresheim), Stanley Mac-Taylor (Sportfreunde Gerresheim), Mohamed Rida Arab (Aus eigener Jugend), Younes Balkaa (SC Unterbach), Elijah Dobo-Makaya (), Marco Meyer (DJK Sparta Bilk), Marco Meyer (), Elijah Dobo-Makaya (), Elijah Dobo-Makaya (Cronenberger SC)

Abgänge: Mouad Hamdaoui (TV Kalkum-Wittlaer), Lukas Alsleben (DJK Sparta Bilk II), Roland Oppong Mensah (SV Wersten 04), Simon Atiye (Rather SV), Elijah Dobo-Makaya (Cronenberger SC), Joel Konadu (FC Büderich), Piere Zilles (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Michael Tuo (CfR Links Düsseldorf), Jan Eggert (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Maximilian-Theodor Tacke (TuS Gerresheim)



SV Wersten 04

Trainer: Andreas Kober

Zugänge: Bastian Adoma (Sportfreunde Baumberg II), Babacan Citak (SP.-VG. Hilden 05/06), Andreas Kober (Sportfreunde Baumberg II), Roland Oppong Mensah (Sportfreunde Gerresheim), Minister Antwi (CfR Links Düsseldorf), Florian Bondorf (TuRU Düsseldorf), Eray Abacioglu (eigene Jugend), Noah Petrauskas (Eigene Jugend), Jakob Bongers (SC Unterbach), Robin Reuter (SVG Neuss-Weissenberg), Salvatore Mazza (SV Hederborn 21/90 Upsprunge), Sven Tonollo (VfB 06 Langenfeld), Emanuele Frasca (TuS Gerresheim)

Abgänge: Swan Oehme (Karriereende), Tim Würde (Pausiert), Niklas Hartusch (FC Tannenhof), Kilian Laux (SG Benrath-Hassels), Tobias Schöning (SSV Berghausen), Dariusz-Alexander Tontsch (SSV Berghausen), Simon Aymanns (MSV Düsseldorf), Lukas Kobischke (SSV Berghausen), Benny Teka (SSV Erkrath)



TSV Urdenbach

Trainer: Mike Kütbach

Zugänge: Julian Fein (Garather SV), Kevin Bauer (VfL Benrath II), David Mohr (VfL Benrath II), Oliwier Pacewicz (SG Benrath-Hassels II), Nedim Kasapovic (SG Benrath-Hassels II)

Abgänge: Takumi Miyata (TSV Eller 04), Gaito Yamada (Unbekannt), Tim Scharpel (TuSpo Richrath), Athanasios Melas (Unbekannt), Daniel Leurs (Unbekannt), Justin Kotlorz (TuSpo Richrath), Athanasios Melas (TuSpo Richrath), Yaran Mejid (SC Germania Reusrath), Achraf Chayeb (TuSpo Richrath), Mohyeddine Ali (FC Bosporus Düsseldorf), Marcel Gerst (VfB 06 Langenfeld), Max Rücken (Garather SV)



Türkgücü Ratingen

Trainer: Ali Aytekin

Zugänge: Tim Potzler (Ratingen 04/19), Engin Kum (Cheftrainer), Franklin Enow (Co Trainer/Athletiktrainer), Osarumen Elliot Lawrence (), Marc Phillipp Wessner (), Erol Mert Bak (), Caner Karaca (Anadolu Türkspor Krefeld II), Samed Yesil (Anadolu Türkspor Krefeld II), Bertan Serif (SG Unterrath II), Osarumen Elliot Lawrence (SVG Neuss-Weissenberg), Latif Yildirim (FC Bosporus Düsseldorf), Johnny Schmidt (SC Schwarz-Weiß 06 Düsseldorf), Yildiray Yarar (SV Rhenania Hamborn), Besim Dalmis (ASV Tiefenbroich), Noel Maurice Maczionsek (Reaktiviert), Berat Sakiri (ASV Tiefenbroich), Nathanael-Victor Ndoyi (TVD Velbert zg.)

Abgänge: Nouridine Bah (FC Bosporus Düsseldorf), Alen Batarilo (SC Unterbach), Fatih Koru (DJK Blau-Weiß Mintard), Tansu Tokmak (SSVg Heiligenhaus), Hasan Can Yildirim (SSVg Heiligenhaus II), Erol Mert Bak (Fatihspor Mülheim), Christian Schuh (SSVg Heiligenhaus), Emilio Sanchez Conrad (SC Düsseldorf-West), Samed Yesil (Anadolu Türkspor Krefeld), Tamer Sürmeli (SC Unterbach)



TuS Gerresheim

Trainer: Michael Worbertz

Zugänge: Youssef Benali (SV Oberbilk 09), Henrik Boßmann (SV Oberbilk 09), Fabian Kasten (SV Oberbilk 09), Emanuele Frasca (FC Bosporus Düsseldorf), Leon Bilogrevic (SSV Erkrath), Adin Džidić (BC Oberbruch), Leon Fischer (FC Tannenhof), Keven Darko Adu (FC Bosporus Düsseldorf), Maximilian-Theodor Tacke (Sportfreunde Gerresheim), Filippo Enrico Giongrandi (TuS Gerresheim), Piere Zilles (DJK Tusa 06 Düsseldorf), Ouassim Bousalah (MSV Düsseldorf), Joseph Tshunza Madimba (DSC 99 Düsseldorf)

Abgänge: Jan-Eric Heydn (TSV Eller 04), Alper Yasar (SV Oberbilk 09), Idrissa Koulibaly (Sportfreunde Gerresheim), Irfan Nebi (Rhenania Hochdahl), Ihab Hichami (DJK Sparta Bilk), Marcel Schröder (CfR Links Düsseldorf), Fabian Conrads (TuS Gerresheim II), Mohammed Bah (TuS Gerresheim II), Engin Cakir (TuS Gerresheim II), Semih Yildiz (FC Bosporus Düsseldorf), Maurice Stocker (SC Unterbach), Nisar El Fayyad (TuS Breitscheid), Pascal Santo (SV Oberbilk 09), Pascal Sanojca (TV Kalkum-Wittlaer II), Engin Cakir (SSV Erkrath), Emanuele Frasca (SV Wersten 04)



VfL Benrath

Trainer: Ali Gürcali

Zugänge: Ali Kassar (Rhenania Hochdahl), Kutaiba Kassar (Rhenania Hochdahl), Zakari Kassar (Rhenania Hochdahl), D. G (MSV Düsseldorf II), Abdellah Bouchakai (MSV Düsseldorf II), Nikolaos Georgiou (HSV Langenfeld), Anas El Bakali (Sportfreunde Baumberg), Noah-Justin Nothen (TuS Gerresheim II), Elias Johannes Link (MSV Düsseldorf II), Stefan Behnke (MSV Düsseldorf II), Julian Frederik Georgi (MSV Düsseldorf II), Ali Gürcali (SV Uedesheim), Mohamed Habsaoui (MSV Düsseldorf II), Mehdi Rostom (TuS Gerresheim II), Julian Köpcke (VfL Benrath), Shahin Asan (SG Unterrath), Julian Köpcke (VfL Benrath II), Zakaria Bouchakai (), Idriss Amadou Peki (), Alpha Kojo Baah Tandoh (), Fouad Auragh (), Abdul Majaj (TSV Eller 04), Immanuel Kwarteng (SG Benrath-Hassels), Elias Fdail (SG Benrath-Hassels)

Abgänge: Emmanuel Asamoah (), Munashe Nolan Tanyanyiwa (), Simmes Akwasi Boateng (Pausiert)

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

____

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: