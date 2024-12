Wintertransfers beim SV Sonsbeck kein Thema

Für den SV Sonsbeck startet der 16. Spieltag in der Oberliga bereits am Samstag um 16 Uhr mit der Partie bei den Sportfreunden Baumberg. Bei den Rot-Weißen könnte es im Winter eine personelle Veränderung geben.

Trotz der 0:1-Niederlage im Nachholspiel beim Abstiegskandidaten SF Niederwenigern ist die Stimmung in Sonsbeck sehr gut. Cheftrainer Heinrich Losing weiß um die Stärke der Oberliga Niederrhein. „Die Mannschaft ist sehr selbstkritisch und weiß auch, dass wir ein paar Dinge hätten besser machen können. Aber über eine ganze Saison gesehen ist das nun mal so. Mal gewinnt man und mal verliert man überraschend. Dafür ist die Liga einfach zu ausgeglichen. Es kommt Woche für Woche auf die Tagesform und Kleinigkeiten an“, sagt der Coach.



Der kommende Gegner

„Wir betreiben einen immensen Aufwand, doch der Ertrag steht punktemäßig dazu in keinem Verhältnis“, beschreibt Cheftrainer Salah El Halimi die ungewohnte und brenzlige Situation in Baumberg. Er wünscht sich den Lucky Punch, den seine Jungs verdient hätten: „Es ist nicht nur Pech, sondern auch eine Qualitätssache und ein fortwährender Prozess bei den lernfähigen wie hochmotivierten jungen Spielern.“

Beim jüngsten 1:1 in Nettetal stand mit dem genesenen Bilal Sezer (30 Jahre) bei seinem Startelfdebüt in dieser Saison der einzige Routinier auf dem Platz – Ben Harneid (24) führte sein Team aufgrund der fehlenden Kapitäne aufs Spielfeld. Das Durchschnittsalter betrug lediglich 23 Jahre. Gegen die Sonsbecker sei der Fokus voll und ganz auf den dritten Heimsieg ausgerichtet.

„Die Justierung auf die Gäste könnte durchaus offensiv mit einem gewissen Risiko sein, aber es ist auch eine Frage der personellen Konstellation“, erklärt Baumbergs Trainer, der auf die rechtzeitige Genesung der Routiniers Robin Hömig, Babacar M’Bengue, Baris Sarikaya und Enes Topal hofft. Kapitän Louis Klotz musste sich einer Nasenoperation unterziehen und fällt bis zum Jahresende aus.

„Für uns ist es aus der Ferne schwer zu beurteilen, warum es diese Saison bei unserem nächsten Gegner nicht rund läuft. Aber wenn man sich die Aufstellungen anschaut, liest man jede Woche andere Namen. Dennoch hat Baumberg immer noch eine hohe Qualität im Kader. Es wird dort ein enormes Brett für uns“, meint Losing.



Die Kaderplanung

Noch gibt es in Sonsbeck nichts zu vermelden. Abteilungsleiter Heiner Gesthüsen wird die Gespräche in Kürze aufnehmen, um vor Weihnachten mehr Klarheit zu haben. Mit dem aktuellen Personal ist die sportliche Leitung hochzufrieden und sieht in der Winterpause keinen Handlungsbedarf. „Wir haben aktuell 25 fitte Spieler, da müssen wir keinen neuen holen.“

Jedoch hat der japanische Offensivspieler Taira Kayama um ein Gespräch gebeten. „Taira ist mit seinen Einsatzzeiten nicht einverstanden. Hinzu kommen bei ihm berufliche Veränderungen“, so Losing. Gesthüsen meinte aber ganz klar: „Bewegung kann nur reinkommen, wenn wir einen gleichwertigen Ersatz erhalten.“

Losing, der Mitte 2018 den Trainerposten in Sonsbeck übernahm, sieht den Wechselperioden im Sommer und Winter mittlerweile ganz entspannt entgegen. „Verein und Mannschaft haben sich einen guten Namen erarbeitet, sodass sich sogar immer mehr Spieler bei uns anbieten.“



Das Restprogramm

Mit 24 Punkten und Rang acht haben sich die Rot-Weißen eine gute Ausgangsposition erarbeitet. Bis zur Winterpause möchten die Sonsbecker aber weitere Zähler einfahren. Nach der Partie in Baumberg stehen in 2024 noch das Heimspiel gegen die SpVg Schonnebeck (8 Dezember, 14.15 Uhr) und die Partie bei der SSVg Velbert (13. Dezember, 19.30 Uhr) auf dem Programm.



Die Rückserien-Vorbereitung

Nach der Winterpause bittet Losing seine Schützlinge am 5. Januar zum Trainingsauftakt. Ein Trainingslager wie im vergangenen Sommer wird‘s aus finanziellen Gründen nicht geben. Fünf Testspiele sind vereinbart, davon drei auswärts beim VfL Willich, (11. Januar, 14 Uhr), bei Hamborn 07 (22. Januar, 19.30 Uhr) sowie bei Adler Union Frintrop (2. Februar, 14 Uhr). In den beiden Heimspielen geht’s gegen den SV Scherpenberg (18. Januar, 15 Uhr) sowie BW Dingden (26. Januar, 15 Uhr). Das erste Saisonspiel im neuen Jahr bestreiten die Rot-Weißen am 9. Februar um 15 Uhr zu Hause gegen den VfB Hilden.