Wintertransfer: SG Finn/Bam schnappt sich Meinerzhagens Top-Scorer

Nichtsdestotrotz ist man im Sauerland auf dem Transfermarkt tätig geworden und hat am Freitagmittag (29. November) den ersten Wintertransfer vorstellen können.

Mit Anas Akhabach wechselt der aktuelle Top-Torjäger des Westfalenligisten RSV Meinerzhagen ans Bamenohler Schloss. Der 23-Jährige wurde beim SC Lüdenscheid und FC Iserlohn ausgebildet und machte dort seine ersten Einsätze in der Westfalenliga. Im Winter 2022 schloss er sich dann dem damaligen Oberligisten RSV Meinerzhagen an, für den er bis zur Bekanntgabe seines Wechsels zurück in die Fünftklassigkeit 84 Spiele (21 Tore) absolviert hat.

Jan Hüttemann sagt: "Anas gehört definitiv, nicht nur aktuell sondern auch schon seit Jahren, zu den besten Spielern der Westfalenliga. Er ist uns darüber hinaus auch im Testspiel gegen uns in der Sommervorbereitung aufgefallen."