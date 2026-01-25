Wintersport Fußball: Kälte, Eis - und viele Tore

Während witterungsbedingt noch - wie beispielsweise bei der Bayerischen am Samstag - in der Halle gekickt wird, sind allen voran die höherklassigen Vereine bereits wieder an die frische Luft zurück gekehrt. Trotz Kälte standen am Sonntag einige Testspiele an - und es fielen vielen Tore...

Servet Bozdag (Trainer, Augsburg): "Ein gutes Spiel bei dieser Kälfte! Insgesamt acht Spieler haben uns verletzungs- oder krankheitsbedingt gefehlt - vier Spieler der Reserve haben deshalb ausgeholfen. Der Rest der Truppe war echt fleißig. Leider haben wir jedoch zu viele Torchancen vergeben. Daran müssen wir noch arbeiten! Der Gegner war nicht gut besetzt. Auch aufgrund dessen hatten wir das Spiel zu jeder Zeit in der Hand. Insgesamt ein verdienter Sieg! Der Torwart von Aystetten kann froh sein, dass er bei dieser Kälte viel machen musste. Er war der beste Mann auf dem Platz!"

Christoph Rech (Trainer, Landsberg): "Ein guter Test gegen ein Gegner, der es sehr gut gemacht hat und gezeigt hat, welche Qualität er hat. Es ist klar, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben und wo wir ansetzen müssen. Im Spiel mit dem Ball hatten zur wenig Bewegung und zu wenig Lösungen, um uns mehr klare Chancen herauszuspielen. Im Spiel gegen den Ball hatten wir keine gute Ordnung und mussten dementsprechend auch viel arbeiten. Ich ziehe viele Erkenntnisse aus dem Spiel und wir müssen im Training an den Punkten ansetzen, die wir nicht gut gemacht haben."