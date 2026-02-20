Wintereinbruch: Kein Regionalliga-Spiel möglich

"Sämtliche Plätze sind witterungsbedingt unbespielbar", teilt der Bayerische Fußball-Verband (BFV) am Freitagvormittag in einer Pressemitteilung mit. Auch das mit Spannung erwartete S-Bahn-Derby am heutigen Freitagabend zwischen dem FC Bayern München II und der SpVgg Unterhaching kann nicht stattfinden. Das mag auf den ersten Blick verwundern, verfügt doch das Grünwalder Stadion über eine Rasenheizung. Doch in der Landeshauptstadt sind über Nacht rund 20 Zentimeter Neuschnee gefallen - die Menge ist schlicht zu viel für die Rasenheizung! Bis zum Abend wäre das Spielfeld in keinem spieltauglichen Zustand. Am Sonntag soll in der Kultstätte der TSV 1860 München den FC Hansa Rostock zum Drittliga-Duell empfangen. Im Moment kann davon ausgegangen werden, dass diese Partie stattfindet.



Die Fans der Regionalliga Bayern müssen sich hingegen noch gedulden. Los gehen soll`s nun kommende Woche mit dem ersten regulären Spieltag nach der Winterpause. Der Blick auf die Wetterkarten macht Hoffnung: Nach einem nassen Wochenende soll es in der kommenden Woche deutlich wärmer und trockener werden. Der 21. Spieltag kann dann auch gleich mit einem Spitzenspiel aufwarten, wenn Tabellenführer 1. FC Nürnberg II den Dritten Würzburger Kickers empfängt. Das Schlagermatch findet übrigens auf großer Bühne im Max-Morlock-Stadion statt. Der Bayerische Rundfunk (BR) überträgt dieses Topspiel wieder live im Stream. Der FC Augsburg II wird dann hoffentlich ebenfalls loslegen können. Auf den Profinachwuchs des FCA wartet im Frühjahr ohnehin das steilste Programm aller 18 Teams. Die Elf von Coach Markus Feulner hat bis zum Saisonende Mitte Mai in zweieinhalb Monaten satte 17 Partien zu absolvieren!