Winterbach übersteht kribbelige Schlussphase

Bad Kreuznach. Mit jeweils 16 Punkten sind in der Fußball-Bezirksliga Nahe der FSV Blau-Weiß Idar-Oberstein (5:2 gegen die SG Guldenbachtal) und der SV Winterbach (2:1 gegen Mörschied) der Konkurrenz bereits um vier Punkte enteilt. Dahinter erholte sich die TSG Planig (4:0 gegen Bockenau) vom 6:7 beim SC Idar II, der sich wiederum in Nahbollenbach 1:4 geschlagen geben musste. Der TuS Waldböckelheim unterlag der SG Merxheim (1:3), während sich die SG Fürfeld an der Kerb gegen die SG Weinsheim durchsetzte (1:0).

TuS Waldböckelheim – SG Merxheim/Monzingen/Meddersheim 1:3 (1:1). – Erneut ein frühes Gegentor brachte das Team von Simon Schmidt in Rückstand. „Wir haben uns aber gefangen und verdient ausgeglichen.“ Der erneute Rückstand sei dann aber viel zu früh gefallen. „Aus unserer Sicht ist der Szene ein Foul vorangegangen, wegen Meckerns bekommen wir dann noch eine Zeitstrafe“, spricht Simon Schmidt von einem gebrauchten Tag. „Unterm Strich war das ziemlich unnötig, weil wir trotzdem noch Chancen hatten, zu verkürzen.“

Torfolge: 0:1 Matthies Sander (13.), 1:1 Dennis Fey (45.), 1:2 Dorian Glaser (51.), 1:3 Maximilian Angene (55.).

FSV BW Idar-Oberstein – SG Guldenbachtal 5:2 (2:2). – Bis in die Crunchtime hinein hielten die von Teammanager Selim Darcan angezählten Gäste sehr gut mit und das Spiel offen. „Wie sooft in den letzten Wochen ein gutes und solides Spiel von uns“, sagt Trainer Felix Pauer. „Den Unterschied in der Tabelle hat man nicht gesehen“, hatte die SGG die Chance auf das 3:2. „Es ist ernüchternd, dass wir uns nicht mit Toren belohnen“, berichtet Pauer von einigen einfachen Ballverlusten in der Schlussphase. „Dann mussten wir auch einfach mehr riskieren“, setzte es noch zwei weitere Treffer.

Torfolge: 1:0, 3:2, 4:2 Jan-Uwe Audri (12./78./80.), 1:1, 1:2 Nico Dorfey (12./30.), 2:2 Martin Gert (36.), 5:2 Thomas Szöllösi (87.).

SV Winterbach – TuS Mörschied 2:1 (1:0). – Der Anschlusstreffer der Gäste sorgte nochmal für Spannung am Felsen. „Sie haben nochmal Druck gemacht, wir den Sieg aber irgendwie über die Zeit bekommen“, berichtet Winterbachs Schlussmann Samuel Keßler. Kurz vor dem Ende gab es nach einem Rückpass indirekten Freistoß am Fünfmeterraum, der SVW-Schlussmann parierte stark. „Aber es war eine gelungene Mannschaftsleistung und das erwartete harte Stück Arbeit“, so Keßler weiter. In Durchgang eins habe man aus seiner Überlegenheit einfach nicht genug gemacht. „Da müssen wir unsere zahlreichen Chancen besser nutzen und das Spiel zumachen“, sagt der Keeper.

Torfolge: 1:0 Jonas Kunz (8.), 2:0 Elias Pfenning (48.), 2:1 Christoph Giese (82.).

TSG Planig – TSV Bockenau 4:0 (2:0). – Nach dem verrückten 6:7 in Idar-Oberstein wollten die Platzherren vor allem eins. „Sicher stehen und den Fokus auf die defensive Struktur legen“, erklärt Trainer Christoph Schenk, der wohlwollend einen dominanten Auftritt seiner Mannschaft verfolgte. „Bockenau war zweimal vor unserem Tor, ansonsten haben wir das richtig gut gemacht, waren viel am Ball und haben unsere Chancen auch gut genutzt.“ Der eine oder andere Treffer wäre zwar noch möglich gewesen, „aber wir haben uns die Situationen heute wirklich gut und ganz in Ruhe herausgearbeitet“, sagt der Trainer zufrieden.

Torfolge: 1:0, 4:0 Noel Schywalski (17./82.), 2:0 Noel Becker (36.), 3:0 Idan Shvartsburd (53.).

Weitere Spiele im Steno

Spvgg Nahbollenbach – SC Idar-Oberstein II 4:1 (3:1). – Torfolge: 1:0, 4:1 Maurice Müller (6./60.), 2:0 Dennis Schug (25.), 2:1 Fabian Sagawe (36.), 3:1 Mouhamed Kouyate (40.).

VfL Simmertal – SC Birkenfeld 4:3 (4:1). – Torfolge: 1:0, 3:1 Christoph Alt (7./43.), 2:0 Ricardo Ridder (17.), 2:1 Arne Wildbihler (41.), 4:1 Murat Aysel (45.), 4:2, 4:3 Leon Korn (68./89.).