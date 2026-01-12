Winter-Wetter zwingt die U23 zu kreativen Lösungen

Der Wintereinbruch in Düsseldorf machte den Plänen von U23-Trainer Jens Langeneke einen Strich durch die Rechnung. Der Start ins neue Jahr verlief für die „Zwote“ daher anders als vorgesehen. Am 5. Januar versammelte Langeneke seine Spieler erstmals nach dem Jahreswechsel, um in die Vorbereitung für die zweite Saisonhälfte zu starten. Doch sowohl das Training unter der Woche als auch das erste Testspiel wurden durch den Schneefall in der Landeshauptstadt beeinträchtigt – was dazu führte, dass die Verantwortlichen zu kreativen Alternativen griffen.

„Wir haben improvisiert“, stellte daher auch Coach Langeneke fest und berichtete vom Alternativprogramm, das auf die Beine gestellt wurde: „Wir waren im Kraftraum und haben da im athletischen Bereich gearbeitet. Außerdem haben wir mit den Jungs Padel gespielt und waren in der Soccerhalle, wo wir auf dem Kleinfeld gespielt haben.“ Nachdem sich das Wetter gegen Ende der Woche etwas beruhigt hatte, ging es dann erstmals in diesem Jahr auf den richtigen Trainingsplatz. „Am Freitag waren wir dann zum ersten Mal auf dem großen Kunstrasen an der Arena und hatten das erste richtige Mannschaftstraining“, erklärte Langeneke.

Während die Zweitliga-Truppe am Samstag im Rahmen ihres Trainingslagers im spanischen Marbella bei strahlendem Sonnenschein ihr Testspiel gegen Slovan Lieberec absolvierte, wären die Spieler der „Zwoten“ eigentlich zeitgleich in Düsseldorf im Arena-Sportpark auf dem Platz gestanden, um das erste Testspiel der Vorbereitung gegen den Oberligisten SC St. Tönis abzuhalten. Wegen des neuerlichen Schneefalls wurde das Spiel allerdings abgesagt. Damit schrumpft die Zahl der geplanten Testspiele von drei auf zwei. Den verbliebenen beiden Partien sollte angesichts der steigenden Temperaturen aber zumindest das Wetter nicht im Wege stehen. Auch Langeneke zeigt sich zuversichtlich, dass wieder Normalität in die Vorbereitung auf die so wichtige zweite Saisonhälfte einkehrt: „Nächste Woche sollte dann alles reibungslos gehen, inklusive des Testspiels gegen Schwarz-Weiß Essen am Dienstag.“

Gefehlt haben in der ersten Trainingswoche Torhüter Milan Czeko und Simon Vu, die den Kader für das Trainingslager der Zweitliga-Mannschaft aufgestockt haben. Insbesondere Vu, der in der Hinrunde einer der Leistungsträger der U23 war, hinterließ dabei Eindruck. „Simon ist sehr flexibel einsetzbar, ziemlich belastbar und bringt viele Attribute mit, um sich durchsetzen zu können“, erklärte Markus Anfang kürzlich. Auch Langeneke freut sich für seinen Schützling: „Simon hat es sich durch seine Leistungen in der Hinrunde verdient.“ Zugleich stellte er aber auch klar: „Wenn die Profis dann zurückkehren, wird er aller Voraussicht nach wieder bei der U23 trainieren und spielen.“