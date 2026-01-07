Windorfer Maxi Bauer wagt Neustart auf der Bielefelder "Alm"

Die Karriere von Maximilian Bauer ist zuletzt beim FC Augsburg ins Stocken geraten. Unter Sandro Wagner spielte der 25-jährige Niederbayer aus Windorf (Lkr. Passau) keine Rolle. Auch nach der Entlassung Wagners kam der Innenverteidiger unter Manuel Baum nicht zum Zug und kann in dieser Saison in der Bundesliga noch keinen Einsatz vorweisen. Für die zweite Mannschaft des FCA war er in der laufenden Saison neunmal in der Regionalliga Bayern am Ball und erzielte dabei einen Treffer. Nun geht Bauer einen Schritt zurück und wagt in der 2. Liga bei Arminia Bielefeld einen Neustart, um seine Laufbahn wieder in Schwung zu bringen. Bis zum Saisonende wird er an die Ostwestfalen ausgeliehen.

"Ich habe die Arminia schon länger intensiv verfolgt und kann mich mit der Spielweise und der Handschrift der Verantwortlichen sehr gut identifizieren. Das haben auch die Gespräche schnell bestätigt. Ich freue mich darauf, in Bielefeld ein neues Kapitel aufzuschlagen und so schnell wie möglich gemeinsam mit der Mannschaft auf dem Platz stehen zu können", lässt der Windorfer in einer offiziellem Pressemitteilung verlauten.



Bielefelds Geschäftsführer Michael Mutzel erklärt: "Maximilian ist trotz seines noch jungen Alters ein sehr erfahrener Profi, der bereits zahlreiche Einsätze in der 1. und 2. Bundesliga vorweisen kann. Seine Fähigkeiten im Spiel gegen den Ball aber auch seine Qualität im Spielaufbau wird unserer Defensive zusätzliche Stabilität verleihen und uns zugleich mehr Flexibilität ermöglichen. Wir sind überzeugt, dass er mit seiner Qualität und auch seiner Erfahrung einen wichtigen Beitrag zur Erreichung unserer Ziele leisten kann."



Für Maxi Bauer ist es bereits die zweite Ausleihe binnen eines Jahres. Vor zwölf Monaten befand er sich beim FCA in einer ähnlichen Situation und war über die Rolle des Reservisten nicht hinausgekommen, woraufhin er sich im Januar 2025 dem 1. FC Kaiserslautern anschloss. Bei den roten Teufeln vom Betzenberg war er Stammspieler, konnte aber den Schwung nicht nach Augsburg mitnehmen. Nun also erneut der Versuch, in der 2. Liga wieder in Schwung zu kommen...