"Win-Win-Situation": Regionalliga-Youngster läuft für SSV Merten auf Der 21-jährige Ex-Kölner Winzent Suchanek soll das Team von Trainer Bünyamin Kilic verstärken.

Die Verpflichtung von Suchanek sei ein Glücksfall für den SSV Merten, so Kilic. „Der Junge ist schon seit Oktober bei uns im Training. Der Transfer kam zustande, weil er in der Hinrunde pausiert hat und aus der Nähe von Merten kommt. Er braucht nur fünf Minuten mit dem Auto bis zum Training.“

Suchanek, der in seiner Jugend die Akademie des 1. FC Köln durchlief, hat bereits 32 Einsätze in der Regionalliga West und fünf U16-Länderspiele für Deutschland vorzuweisen. Zudem trainierte er unter Trainer Steffen Baumgart zeitweise mit dem Bundesliga-Kader und sammelte in der Youth League internationale Erfahrung.

Fitness und Potenzial