Willich, Vorst und Hüls unter Druck

Englische Woche im Amateurfußball und natürlich auch in der Bezirksliga. Die zieht sich über drei Tage von Dienstag bis Donnerstag hin. Der Löwenanteil der Spiele allerdings steigt bereits am Abend.

Da benötigt der SV Vorst gegen die zuletzt in Fischeln arg gerupften Red Stars aus Mönchengladbach im Abstiegskampf unbedingt ein Erfolgserlebnis, um die Chance zu wahren, in der Endabrechnung doch noch über dem Strich zu stehen. Die Gäste müssen die zuletzt mit Gelb-Rot vom Platz geflogenen Kaan Sulaku und Wadim Kuliew ersetzen.

Außerdem hofft der SV, dass Torjäger Andrej Ferderer genau so Ladehemmungen hat, wie vergangenen Samstag. Vier Punkte mehr auf dem Konto als die Vorster hat der VfL Willich, der die Heimreise aus Uerdingen mit einer 1:6-Packung im Gepäck antreten musste. Da stellt sich vor der Partie gegen die Tönisberger, die sich bestens berappelt haben, die Frage, wie das Team von Trainer Dennis Krause diese Schlappe verdaut hat.

Ausgang in Grefrath offen

Während der TSV Bockum, der als Aufsteiger bisher alle Erwartungen erfüllt hat, gegen den Zweiten Neuwerk nur Außenseiter ist, scheint die Begegnung zwischen dem SSV Grefrath und dem TSV Meerbusch II völlig offen. Beide rangieren aktuell im vorderen Drittel. Der Hülser SV hat zuletzt ein klares Lebenszeichen von sich gegeben. Soll am Ende doch noch was gehen, ist ein Dreier gegen Schlusslicht SC Schiefbahn natürlich Pflicht.

Wenn der VfR Fischeln am Mittwoch bei Türkiyemspor Mönchengladbach den 25. Saisonerfolg einfährt - alles andere wäre eine Überraschung - dann rückt der Aufstieg nicht nur ein Stück näher, sondern der Gegner müsste neben Schiefbahn den Gang in die Kreisliga A antreten. Erst am Donnerstagabend um 20 Uhr spielt der VfB Uerdingen beim 1. FC Mönchengladbach. Beide, aber vor allen Dingen die Uerdinger, haben sich bestens aus dem Keller gearbeitet, weshalb hüben wie drüben die Sache erheblich lockerer angegangen werden kann, als noch vor wenigen Wochen.