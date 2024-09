Wilhelmshaven hofft auf den ersten Auswärtssieg

– Foto: Detlev Drobeck, Robert Gertzen

Am Samstag trifft der SV Wilhelmshaven in der Oberliga Niedersachsen auf Arminia Hannover. Während die Gastgeber bisher alle Heimspiele gewinnen konnten, hofft Wilhelmshaven auf den ersten Erfolg in der Fremde.

Der SV Wilhelmshaven beendet am kommenden Wochenende die Reihe der Samstagsspiele in der Oberliga Niedersachsen mit einem Auswärtsspiel bei Arminia Hannover. Die Partie im Stadion am Bischofsholer Damm beginnt um 17 Uhr.

Arminia Hannover steht nach fünf Spielen mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 9:7 auf dem siebten Tabellenplatz. Besonders stark präsentierten sich die Landeshauptstädter in ihren bisherigen Heimspielen, die sie gegen Meppen II (2:1) und Lupo-Martini Wolfsburg (3:2) gewinnen konnten. Der SV Wilhelmshaven rangiert aktuell auf Platz elf der Tabelle mit sechs Punkten und einem ausgeglichenen Torverhältnis von 6:6. Beide Teams trafen in der Vergangenheit mehrfach in der Regionalliga und Oberliga aufeinander, wobei die Bilanz ausgeglichen ist: Sechs Siege für den SVW und ebenso viele für Arminia, bei vier Unentschieden. Das letzte Aufeinandertreffen im Jahr 2006 endete mit einem deutlichen 4:0-Erfolg für Arminia Hannover. Wilhelmshaven hofft, in dieser Saison endlich den ersten Auswärtssieg zu holen, nachdem das Team von Florian Schmidt zuletzt solide Leistungen zeigte.