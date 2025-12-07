Wildes Spiel in Frechen

Erstes Pflichtspieltor in der Mittelrheinliga für Luca Fünfzig – Foto: SpVg. Porz

Die SpVg. Porz lieferte am Sonntag ein leidenschaftliches Auswärtsspiel bei der SpVg. Frechen 20 ab, musste sich am Ende jedoch trotz großer Moral mit 2:3 geschlagen geben. Beide Teams begegneten sich im ersten Durchgang auf Augenhöhe. Die größte Chance vor der Pause hatten die Gastgeber in der 43. Minute: Doch Porz-Keeper Markus Wollnik verhinderte mit einer starken Parade den Rückstand. Fast im direkten Gegenzug bot sich Etienne Kamm die große Möglichkeit zur Porzer Führung, doch sein Abschluss aus guter Position strich über das Tor. So ging es torlos in die Kabine.

Kurz nach Wiederanpfiff geriet Porz unglücklich in Rückstand. Nach einem unkontrollierten Gewühl im Strafraum stocherte Frechens Kai-Maxim Vranken den Ball über die Linie (50.). Porz zeigte jedoch eine beeindruckende Reaktion. Das Team von Trainer Jonas Wendt erhöhte den Druck – mit Erfolg. Etienne Kamm glich mit einem platzierten Flachschuss zum 1:1 aus (65.). Nur drei Minuten später gelang sogar die Führung: Luca Fünfzig jagte den Ball über den Frechner Keeper zum 1:2 ins Netz (68.).