Wildes Derby zwischen Binswangen und Wertingen II

Das Nachbarschaftsduell zwischen Binswangen und Wertingen II ging hin und her – am Ende steht es 3:3

An Torchancen und Toren mangelte es im Derby zwischen dem TSV Binswangen und dem TSV Wertingen II nicht. Beide Abwehrreihen ließen einiges zu und so kam es zu einem wilden Schlagabtausch. Die ersten Großchancen ereigneten sich nach ca. 20 Minuten. Zunächst schoss Carlos de Pieri knapp am langen Eck vorbei, die darauffolgende Ecke flog auf den Kopf von Kevin Oberschmid, doch auch dieser Versuch ging daneben. Im direkten Gegenzug lenke Benedikt Winkler einen Schuss von Roman Tsebeliuk über die Latte. Nach einer guten halben Stunde köpfte Benedikt Chromik die Kugel freistehend drüber. In Führung gingen dann aber die Gäste aus der Zusamstadt. Yusef Al-Khovari und Bastian Völk eroberten gemeinsam das Spielgerät, Völk ging durch und traf platziert ins linke untere Eck. So ging Wertingen mit einer knappen Pausenführung in die Halbzeit. Den Wiederbeginn verschlief die Mannschaft von Trainer Max Gallenmüller dann komplett und fing sich innerhalb von vier Minuten zwei unnötige Gegentreffer. Zunächst konnte Kevin Oberschmid eine eigentlich harmlose Flanke, welcher dennoch durchgerutscht war einschießen. Später legte Stefan Sailer für Oktay Cicek ab, welche überlegt flach ins rechte Eck traf und somit das Spiel auf Binswangens Seite drehte. Die Binswanger Führung hielt jedoch nur drei Minuten an, dann war Wertingen wieder zurück im Spiel. Eine Ecke von Völk köpfte Tsebeliuk mit Hilfe der Unterkante der Latte ins Tor. Im Nachgang folgten wieder beste Chancen auf beide Seiten. Die Defensivreihen der beiden Teams luden oftmals zum Toreschießen ein. In der 83. Minute ging die Heimmannschaft dann wieder in Front. Simon Letzing legte eine Flanke von Daniel Fondanelle auf B. Chromik ab und dieser stellte per Direktabnahme auf 3:2. Wer dachte, Binswangen hätte das Spiel jetzt gewonnen und endgültig auf seine Seite gezogen lag falsch. Vier Minuten später brachte Wertingens Marko Barisic einen hohen Ball an Heimkeeper Winkler vorbei, im Zentrum kam Völk angerannt und dieser traf ins leere Tor zum 3:3 Endstand. Für beide Teams wäre ein Sieg jedoch im Bereich des möglichen gewesen.