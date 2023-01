Wiesbach am Wochenende womöglich ohne Test FC Hertha Wiesbach: Test bei Marpingen-Urexweiler wurde abgesagt

RPSA-Oberligist FC Hertha Wiesbach muss wahrscheinlich den schlechten Platzverhältnissen aufgrund des Wintereinbruchs vor sieben Tagen Tribut zollen. Das für Samstag vorgesehene Testspiel beim Verbandsligisten SG Marpingen-Urexweiler wurde am Donnerstagabend abgesagt. "Sie wollten auf ihrem neu angelegten Kunstrasenplatz spielen, aber im Nordsaarland sind die winterlichen Verhältnisse noch etwas strenger als in Saarbrücken. Wir suchen jetzt in der Saarlouiser Gegend nach Alternativen, müssen aber auch akzeptieren, wenn wir so kurzfristig nichts finden", sagte Hertha-Trainer Michael Petry am Donnerstag.