Wiepenkathen wechselt den Sieg ein und gewinnt Hammerspiel

Was ist das für ein Abstiegskampf? Der TSV Wiepenkathen II gewinnt zum zweiten Mal in Folge und steht dennoch auf dem vorletzten Tabellenplatz. Aber der Rückstand zu den rettenden Plätzen wird nach einem Wahnsinnsspiel geringer.

"Wir haben eine super Moral bewiesen. Schon in der 1. Halbzeit waren wir spielbestimmend, ließen den Ball gut in unseren Reihen laufen. Aus dem Nichts heraus schoss Altkloster die Tore", sagte TSV-Trainer Jannick Törner zum Spiel. Zwar hatte Ramazan Delik den Ball in der 23. Minute schön über den Gästetorwart hinweg zum 1:0 ins Netz gehoben, doch zur Pause führten die Gäste. "Wir hatten alles im Griff und hätten das 2:0 nachlegen können", so Törner. Hamit Sahinbas und Yunus Ercan stellten allerdings auf 1:2. Und es sollte zunächst noch schlimmer werden für die Gastgeber. Hami Sahinbas und Kapitän Ghadi Hamze erhöhten auf 1:4 und Mehmet Deger scheiterte dazwischen mit einem Elfmeter an Traian-Daniel Stefanoaea.

Wechsel sorgen für die Wende

Ob nun die Ampelkarte für Hami Sahinbas, die fehlenden Alternativen auf Seiten der Gäste oder die vielen Wechsel beim TSV der ausschlaggebende Punkt für die Wende war, bleibt fraglich. In der 65. Minute hatten die Hausherren zunächst noch moniert, dass Schiedsrichter Frank Sandmann-Litfin nach einer vermeintlichen Notbremse kein Rot zückte. Was der TSV Wiepenkathen II aber in der Schlussviertelstunde zeigte, war bemerkenswert. Ramazan Delik traf zum 2:4 und 3:4 und dann war es der eingewechselte Yahia Oleik, der in den Schlussminuten zunächst für den Ausgleich sorgte und Zein-El Abedin Saroukhan zum 5:4 traf. "Kompliment an die ganze Mannschaft", so Törner abschließend. Für Wiepenkathen geht es jetzt zum Derby nach Stade, Buxtehude-Altkloster fährt nach Drochtersen.

Schiedsrichter: Frank Sandmann-Litfin (Fredenbeck)

Tore: 1:0 Ramazan Delik (23.), 1:1 Hamit Sahinbas (38.), 1:2 Muhammed Yunus Ercan (42.), 1:3 Hami Sahinbas (54.), 1:4 Ghadi Hamze (62.), 2:4 Ramazan Delik (81.), 3:4 Ramazan Delik (86.), 4:4 Yahia Oleik (89.), 5:4 Zein-El Abedin Saroukhan (90.+6). Gelb/Rote Karte: Hami Sahinbas (71., Altkloster, wiederholtes Foulspiel).