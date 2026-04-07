Wieder Pia, aber auch Franken und Yagci ragen raus

Leon Franken (links) und Mert Yagci mit guten Leistungen. – Foto: Monika Gajdzik, Mikail Öz

Am 26. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein haben mehrere Spieler ihren Mannschaften den Stempel aufgedrückt. Besonders heraus ragten Jan-Niklas Pia, Leon Franken und Mert Yagci mit ihren Dreierpacks, doch auch Özgür Sezgin und Lars Stieger verdienten sich einen Platz in der Spitzengruppe.

Ebenfalls ganz weit vorne ist Leon Franken vom VfL Rhede einzuordnen. Beim 4:0 gegen TuS Stenern erzielte er drei Tore und sorgte schon früh für klare Verhältnisse. Besonders stark war dabei, dass sein Hattrick nicht in einer wilden Schlussphase fiel, sondern die Partie von Beginn an prägte. Rhede hatte dadurch früh Kontrolle, Stenern fand kaum noch zurück ins Spiel. Franken war damit nicht nur der erfolgreichste Schütze seines Teams, sondern auch der klare Taktgeber des Heimsiegs.

An die Spitze gehört Jan-Niklas Pia von der DJK Arminia Klosterhardt. Beim klaren 6:0 gegen SpVgg Steele erzielte er drei Tore und führte seine Mannschaft früh auf Kurs. Gerade in einer Partie, die schon nach wenigen Minuten in eine Richtung kippte, war Pia der zentrale Offensivspieler. Er eröffnete den Torreigen, legte nach der Pause nach und setzte mit seinem dritten Treffer ein weiteres Ausrufezeichen. Wer einen so deutlichen Sieg mit drei Toren prägt, kommt an Platz eins der Tageswertung kaum vorbei.

Knapp dahinter folgt Özgür Sezgin von Sportfreunde Neuwerk. Beim 4:2 gegen CSV Marathon Krefeld erzielte er die ersten beiden Tore und stellte die Weichen damit schon früh auf Sieg. Besonders wertvoll war sein Auftritt deshalb, weil Neuwerk gegen einen starken Gegner bereits nach einer Viertelstunde mit 3:0 führte. Sezgin war an diesem furiosen Start der entscheidende Mann und damit einer der größten Unterschiedsspieler des gesamten Wochenendes.

Der dritte Spieler aus der Spitzengruppe ist Mert Yagci von SV Genc Osman Duisburg. Beim 5:1 gegen VfL Repelen traf er ebenfalls dreimal und entschied die Begegnung mit einem starken Auftritt in der zweiten Halbzeit. Gerade sein Doppelpack binnen weniger Minuten zerstörte die Hoffnungen der Gäste auf ein Comeback. Drei Tore in einem Spiel sind immer ein starkes Argument, in diesem Fall kommt noch hinzu, dass Yagci die Partie mit seinen Treffern endgültig entschied.

Auch Stieger gehört in die erste Reihe

Komplettiert wird die Top fünf von Lars Stieger vom OSV Meerbusch. Beim 3:2 in TSV Krefeld-Bockum traf er doppelt und legte damit die Basis für einen wichtigen Auswärtssieg. Anders als bei manchen Kantersiegen wog hier jedes Tor besonders schwer, weil die Partie eng war und Meerbusch die Treffer genau zum richtigen Zeitpunkt brauchte. Stieger war deshalb vielleicht nicht der spektakulärste, aber einer der wertvollsten Akteure des Spieltags.

Pia, Yildirim und Ivantzikis ragen in der Bezirksliga heraus

Der 25. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein hatte gleich mehrere Ausreißer nach oben zu bieten. Paschalis Ivantzikis, Kadir Yildirim und Jan-Niklas Pia glänzten mit je vier Treffern, dazu sorgten das 15:0 der DJK Arminia Klosterhardt und das 10:1 der SG Benrath-Hassels für besonders markante Schlagzeilen.

Der 25. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein war in vielen Staffeln eine Bühne für außergewöhnliche Offensivleistungen. Gleich drei Spieler trafen vierfach und drückten ihren Partien damit klar den Stempel auf. Besonders herausragend präsentierte sich Paschalis Ivantzikis vom Düsseldorfer CfR linksrheinisch, der beim wilden 6:4 gegen VdS 1920 Nievenheim gleich vier Tore erzielte. Auch Kadir Yildirim ragte heraus: Beim 4:1 des Duisburger SV 1900 gegen die Großenbaumer SG Duisburg-Süd markierte er alle vier Treffer seiner Mannschaft und ließ selbst einen verschossenen Strafstoß verblassen. Ebenfalls viermal erfolgreich war Jan-Niklas Pia, der beim historischen 15:0 der DJK Arminia Klosterhardt bei FC Blau-Gelb Überruhr früh für klare Verhältnisse sorgte.

Knapp dahinter reihten sich mehrere Dreifach-Torschützen ein. Dennis Ordelheide entschied das 4:1 von TSV Eller 04 gegen DJK Sparta Bilk mit drei Treffern beinahe im Alleingang. Beim 10:1 der SG Benrath-Hassels gegen SV Hösel ragten gleich zwei Spieler heraus: Kilian Laux traf dreimal vor der Pause, Lars Pöth verteilte seine drei Tore über die gesamte Spielzeit. Dazu kam Nico Zitzen, der beim 3:1 von SC Union Nettetal II gegen TuRa Brüggen alle drei Treffer seiner Mannschaft erzielte. Auch Samuel Zegadlo setzte beim 15:0 von Klosterhardt mit einem Dreierpack ein weiteres Ausrufezeichen.

Extreme Ergebnisse und späte Wendungen

Neben den Topspielern fielen vor allem zwei Resultate sofort ins Auge. Das 15:0 von Klosterhardt bei Blau-Gelb Überruhr war das extremste Ergebnis des Wochenendes, zumal die Gäste bereits zur Pause mit 0:9 zurücklagen. Auch das 10:1 der Benrather in Hösel stach heraus, weil sich die Partie nach dem 1:1 in der Anfangsphase noch komplett einseitig entwickelte. Allein zwischen der 34. und 45. Minute zog Benrath-Hassels mit fünf Toren davon.

Auffällig war zudem, wie viele Spiele erst in der Schlussphase entschieden wurden. SSV Berghausen gewann bei SSV Germania Wuppertal noch mit 4:3, obwohl das 3:3 erst in der Nachspielzeit gefallen war. 1. FC Viersen siegte in Tönisberg durch einen Treffer in der 90. Minute, Ratingen 04/19 U23 II rettete gegen SVG Neuss-Weissenberg in der 90.+4 noch ein 1:1. Auch das 4:4 zwischen Sportfreunde Broekhuysen und SV Rindern stand erst ganz spät fest.

Mehrere Spiele kippen komplett

Darüber hinaus bot der Spieltag einige bemerkenswerte Wendungen. BV Gräfrath gewann nach 0:2-Rückstand in Wermelskirchen noch 6:2, Alemannia Pfalzdorf drehte gegen Sportfreunde Lowick ein 0:2 in ein 4:3. SV Uedesheim arbeitete sich gegen den Lohausener SV nach einem 0:2 zurück und führte sogar 3:2, ehe doch noch das 3:3 fiel.

Unter dem Strich war es ein Spieltag der Ausschläge: extreme Kantersiege, mehrere Vierer- und Dreierpacks sowie zahlreiche späte Entscheidungen. Auf Spielerebene ragten Ivantzikis, Yildirim und Pia am stärksten heraus, im Gesamtbild aber zeigte dieser 25. Spieltag vor allem, wie eng Spektakel und Extreme in der Bezirksliga Niederrhein beieinanderliegen.

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