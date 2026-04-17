Wieder Gindorf und Schroers: Aachen dreht Rückstand beim SSV Jahn

Lars Gindorf traf doppelt für die Alemannia. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Duisburg und Rostock können in der Samstagskonferenz den Druck aufdrehen. Die Zebras wollen es besser als noch im Hinspiel gegen die TSG Hoffenheim II (1:4) machen. Die Rostocker gastieren beim bereits feststehenden Absteiger 1. FC Schweinfurt. Mit schon einem halben Bein zur 2. Bundesliga kann der VfL Osnabrück schon anfangen zu rechnen. Ein Sieg gegen den FC Ingolstadt würde den Aufstieg aber noch nicht ganz dingfest machen. Frühestens am kommenden Spieltag könnte der Aufstieg auch mathematisch gesichert werden.

Regensburg agierte vor heimischer Kulisse zunächst recht passiv, bemühte sich nicht sonderlich um eigenen Ballbesitz, ließ dabei aber auch nicht viel zu. Erst nach über einer Viertelstunde wurde es erstmals brenzlig. Joel da Silva Kiala steckte durch auf Mika Schroers, der alleine vor Yannick Gebhardt das Kreuzeck anvisierte, aber knapp verfehlte (18.). Auch etwas später blieb der Aachener Angreifer glücklos, diesmal war Gebhardt bei seinem Abschluss aus dem Strafraum aber zur Stelle (30.).

Von Regensburg kam offensiv bis dahin nahezu gar nichts. So schlugen die Gastgeber ohne große Vorwarnung plötzlich. Alemannia-Keeper Fotios Pseftis ließ einen Freistoß von Adrian Fein abtropfen. Das Leder fiel Eric Hottmann vor die Füße, der erst wenige Minuten zuvor für den angeschlagenen Lucas Hermes reingekommen war und nun das 1:0 markierte (34.). Noch vor Ende der ersten Hälfte trat der auffällige Hottmann erneut in den Vordergrund, traf nach zuvor starker Bewegung aber nur Aluminium (41.).

Die sieben Spiele ungeschlagenen Gäste mussten sich im zweiten Durchgang nicht lange schütteln und konnten einmal mehr auf ihren Top-Torjäger bauen. Zunächst prallte Lars Gindorf mit seinem Freistoß aus vielversprechender Distanz noch ab (49.), direkt darauf grätschte er aber nach Vorarbeit von Schroers den Ball über die Linie (49.) und schnürte nur drei Spielminuten nach Kombination mit Pierre Nadjombe den Doppelpack (52.). Die direkte Antwort durch Direktabnahme von Kühlwetter vereitelte Pseftis (55.). Zwischenzeitlich beruhigte sich das Spielgeschehen auch wieder. Mit Anbruch der Schlussphase brannte es jedoch wieder im Aachener Strafraum. Oscar Schönfelder schnappte sich die Kugel von Nadjombe. Der Regensburger fand im Zentrum Florian Dietz, der das Leder aber nicht ordentlich traf. Am langen bugsierte Matti Wagner den Ball fast ins eigene Tor, schlussendlich konnten die Alemannen die Gefahr aber doch noch vereiteln (76.). Regensburg investierte daraufhin immer mehr in den Ausgleich, doch es wurde nicht mehr zwingen genug. Unter anderem war Xaver Posselts Kopfball leichte Beute für Pseftis (86.). So nutzte Schroers im Gegenzug einen zu kurzen Rückpass von Nicolas Oliveira für die 3:1-Vorentscheidung. Aufbäumen konnte sich der Jahn nämlich nicht mehr. So setzen die Aachener ihre beeindruckende Rückserie fort, könnten bei idealer Restausbeute sogar noch den ein oder anderen Platz gutmachen.