Wieder ein Spielabbruch in der Humanas-Verbandsliga

Der zweitplatzierte Hallesche FC hatte das Schlusslicht Wernigeröder REDS zum ungleichen Duell empfangen. Schon in Vollbesetzung wäre es eine Riesenaufgabe für die Wernigeröderinnen geworden. Die Gäste aus dem Harz waren auf dem NLZ-Gelände an der Karlsruher Allee allerdings nur mit neun Spielerinnen angetreten.

Entsprechend deutlich gestaltete sich auch das Spielgeschehen auf dem Rasen. Schon in der zweiten Minute brachte Prisca Staiger die Hallenserinnen in Führung. Bis zum Abbruch nach etwas mehr als einer halben Stunde sollten vier weitere Treffer der 26-jährigen Torjägerin folgen (11., 13., 20., 23.). Außerdem schnürte Denisa Larissa Nesimi einen Dreierpack für den HFC - darunter auch die beiden letzten Treffer der Partie (18., 23., 34.).

"Nach zehn, 30 und 35 Minuten verletzten sich drei weitere Spielerinnen, so dass die REDS nicht mehr spielfähig waren", berichtet HFC-Trainer Thomas Pieles vom Grund für das vorzeitige Ende. So war die Verbandsliga-Partie nach etwas mehr als einer halben Stunde schon wieder beendet. Mit der Wertung der Begegnung muss sich nun das Sportgericht des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt auseinandersetzen.