Kurz nach der Pause: Spielabbruch in der Humanas-Verbandsliga

– Foto: Burzlaff

Am Abend des Gründonnerstag sollten der SV Allemannia Jessen und der SV Blau-Weiß Dölau in der Humanas-Verbandsliga ihr Duell des dritten Spieltags nachholen. Gespielt wurde allerdings nicht über die vollen 90 Minuten.

Schon kurz nach der Halbzeit war die Partie wieder beendet. Die Dölauerinnen waren zu Gast zum Nachholspiel in Jessen nur zu acht angetreten. Aufgrund von Verletzungen waren die Gäste dann nicht mehr spielfähig, weshalb die Partie - immerhin in der höchsten Frauen-Spielklasse in Sachsen-Anhalt - abgebrochen wurde.

Zu diesem Zeitpunkt führte der SV Allemannia Jessen mit 4:0. Lisa Felicitas Zellner (9.), Jule Schmidt (28.), Natalie Clemens (42.) und erneut Jule Schmidt (51.) trafen für die Gastgeberinnen. Nun muss das Sportgericht des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt über die Wertung der Verbandsliga-Begegnung entscheiden.