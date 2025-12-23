Wie sich Fortuna-Talent Czako zurück in den Fokus gespielt hat

So etwa in Wiedenbrück (2:5), als ihm vor dem eigenen Kasten die Kugel völlig versprang und nicht bei einem Mitspieler, sondern vor den Füßen des Gegners landete, der daraus direkt Kapital schlug. Auch in Siegen (1:3) mit einer falschen Entscheidung, als er den unter Druck stehenden Maksym Len anspielte und dieser im eigenen Strafraum eine Notbremse ziehen musste. Fiel später der langen Sieglosserie zum Opfer und musste seinen Platz drei Partien vor der Winterpause räumen.

Milan Czako (3/0)

Debütierte im drittletzten Spiel des Jahres in Wuppertal (4:2). Erwischte einen ganz schlechten Start und verschuldete das erste Gegentor nach nicht einmal einer Minute. Danach aber mit einem grundsoliden Auftritt. Kämpfte sich auf diese Weise zurück in den Fokus. Wurde gegen Bochum (0:2) gleich zweimal von seinen Teamkollegen allein gelassen. Verlor im ersten Rückrundenspiel gegen Gladbach (1:3) vor dem ersten Tor etwas die Orientierung, sonst aber ohne Mitschuld an der Niederlage zum Jahresabschluss.

